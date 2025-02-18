18 февраля 2025

В «Сбере» хотят ужесточить наказание за угрозы работникам по взысканию долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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«Сбер» хочет защитить сотрудников от агрессии некоторых клиентов
«Сбер» хочет защитить сотрудников от агрессии некоторых клиентов Фото:

В Сбербанке рассматривают варианты ужесточения наказания для тех, кто угрожает сотрудникам, занятым в взыскании долгов. Об этом сообщил директор отдела банка «Розничное взыскание и урегулирование» Денис Кузнецов.

«В связи с масштабированием проблемы некорректного поведения клиентов в ситуации задолженности, неготовности к корректному взаимодействию с банком, „Сбер“ оценивает возможность защиты интересов работников в суде с учетом действующих норм законодательства», — сказал он РИА Новости.

По его словам, банк даже готов рассмотреть разработки новых законов, которые позволят им защитить своих коллекторов. Кузнецов также отметил, что каждый оператор контактного центра Сбербанка сталкивается с агрессией клиентов до пяти раз в день. Банк активно работает над снижением напряженности в общении и обучает своих сотрудников эффективному взаимодействию и методам психологической поддержки после конфликтных ситуаций.

Ранее URA.RU писало о раскрытии Сбербанком деятельности «университета», который готовит мошенников к атакам на российские компании. Подобных учреждений несколько и существуют они в даркнете.

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В Сбербанке рассматривают варианты ужесточения наказания для тех, кто угрожает сотрудникам, занятым в взыскании долгов. Об этом сообщил директор отдела банка «Розничное взыскание и урегулирование» Денис Кузнецов. «В связи с масштабированием проблемы некорректного поведения клиентов в ситуации задолженности, неготовности к корректному взаимодействию с банком, „Сбер“ оценивает возможность защиты интересов работников в суде с учетом действующих норм законодательства», — сказал он РИА Новости. По его словам, банк даже готов рассмотреть разработки новых законов, которые позволят им защитить своих коллекторов. Кузнецов также отметил, что каждый оператор контактного центра Сбербанка сталкивается с агрессией клиентов до пяти раз в день. Банк активно работает над снижением напряженности в общении и обучает своих сотрудников эффективному взаимодействию и методам психологической поддержки после конфликтных ситуаций. Ранее URA.RU писало о раскрытии Сбербанком деятельности «университета», который готовит мошенников к атакам на российские компании. Подобных учреждений несколько и существуют они в даркнете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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