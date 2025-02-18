В «Сбере» хотят ужесточить наказание за угрозы работникам по взысканию долгов

В Сбербанке рассматривают варианты ужесточения наказания для тех, кто угрожает сотрудникам, занятым в взыскании долгов. Об этом сообщил директор отдела банка «Розничное взыскание и урегулирование» Денис Кузнецов.
«В связи с масштабированием проблемы некорректного поведения клиентов в ситуации задолженности, неготовности к корректному взаимодействию с банком, „Сбер“ оценивает возможность защиты интересов работников в суде с учетом действующих норм законодательства», — сказал он РИА Новости.
По его словам, банк даже готов рассмотреть разработки новых законов, которые позволят им защитить своих коллекторов. Кузнецов также отметил, что каждый оператор контактного центра Сбербанка сталкивается с агрессией клиентов до пяти раз в день. Банк активно работает над снижением напряженности в общении и обучает своих сотрудников эффективному взаимодействию и методам психологической поддержки после конфликтных ситуаций.
Ранее URA.RU писало о раскрытии Сбербанком деятельности «университета», который готовит мошенников к атакам на российские компании. Подобных учреждений несколько и существуют они в даркнете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.