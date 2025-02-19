Голливудские студии возобновили переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами

Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями о возвращении фильмов и доступе к премьерам. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источники на медиарынке и представителя Okko.
«У нас возобновилось общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт. <...> Но говорить о возврате каталогов, премьерах и тем более сроках этого возвращения пока рано, так как все зависит от политической ситуации», — пояснил PR-директор онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян в разговоре с РБК.
Помимо Okko, переговоры ведет и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», который обсуждает пакет новинок от американской студии Lionsgate. Однако, как указали источники, возобновление полноценного сотрудничества затруднено из-за проблем с платежами и необходимостью учитывать новое российское законодательство, связанное, например, с запретом на пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено).
В марте 2022 года, вскоре после начала СВО на Украине, ведущие голливудские киностудии, такие как Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount и Universal, объявили о приостановке своей деятельности на российском рынке. Кроме того, некоторые из них прекратили сотрудничество с российскими онлайн-кинотеатрами и телеканалами по предоставлению своих библиотек контента.
Однако позже уход американских киностудий компенсировали за счет приобретения контента из Кореи, Турции и Индии. Также усилилось производства собственных оригинальных проектов, передает «Национальная служба новостей». В январе, например, отечественный фильм «Финист. Первый богатырь» собрал миллиард рублей в прокате, сообщает 360.Ru.
В преддверии переговоров между США и Россией в Эр-Рияде, которые прошли 18 февраля, ряд американских компаний, включая Coca-Cola и McDonalds, задумались о возвращении в Россию. Они намерены получить отмашку от Белого дома для этого.
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