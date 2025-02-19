Медведев: униженный Трампом Зеленский готовит провокации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп требует с Зеленского отчета о расходовании средств, заявил Медведев
Трамп требует с Зеленского отчета о расходовании средств, заявил Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский, столкнувшись с трудностями на фронте и критикой со стороны президента США Дональда Трампа, может прибегнуть к любым провокациям, чтобы сорвать урегулирование конфликта на Украине. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«От трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования конфликта», — написал Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Он добавил, что Зеленский оказался в затруднительном положении из-за проблем на фронте и недовольства своих покровителей.

Президент США Дональд Трамп, по словам зампреда Совбеза, обвиняет Зеленского в развязывании конфликта и требует отчет о расходовании средств, а также проведения выборов. В условиях давления украинский лидер может прибегнуть к непредсказуемым и агрессивным действиям, включая возможные провокации против своего населения и инфраструктуры, чтобы отвести внимание от внутренних проблем, заключил Медведев.

Владимир Зеленский принял решение отложить свой запланированный визит в Саудовскую Аравию, чтобы не усиливать значение встречи представителей США и России, состоявшейся 18 февраля в Эр-Рияде. Он перенес поездку с 19 февраля на 10 марта, чтобы избежать совпадений с другими переговорами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский, столкнувшись с трудностями на фронте и критикой со стороны президента США Дональда Трампа, может прибегнуть к любым провокациям, чтобы сорвать урегулирование конфликта на Украине. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «От трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования конфликта», — написал Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Он добавил, что Зеленский оказался в затруднительном положении из-за проблем на фронте и недовольства своих покровителей. Президент США Дональд Трамп, по словам зампреда Совбеза, обвиняет Зеленского в развязывании конфликта и требует отчет о расходовании средств, а также проведения выборов. В условиях давления украинский лидер может прибегнуть к непредсказуемым и агрессивным действиям, включая возможные провокации против своего населения и инфраструктуры, чтобы отвести внимание от внутренних проблем, заключил Медведев. Владимир Зеленский принял решение отложить свой запланированный визит в Саудовскую Аравию, чтобы не усиливать значение встречи представителей США и России, состоявшейся 18 февраля в Эр-Рияде. Он перенес поездку с 19 февраля на 10 марта, чтобы избежать совпадений с другими переговорами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...