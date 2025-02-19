На Западе раскрыли тайный план Зеленского по срыву переговоров РФ и США

Reuters: Зеленский хотел лишить легитимности переговоры РФ и США
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Зеленский перенес свою поездку в Эр-Рияд на 10 марта, пишет Reuters
Зеленский перенес свою поездку в Эр-Рияд на 10 марта, пишет Reuters Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию, чтобы не делать встречу представителей США и России в Эр-Рияде «легитимной». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать „легитимности“ встрече официальных лиц США и России 18 февраля в Эр-Рияде», — говорится в материале агентства. Там добавили, что украинский лидер хочет избежать различных «совпадений» с другими переговорами и перенес поездку, которая была намечена на 19 февраля, на 10 марта.

Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак не участвовали во встрече, посвященной вопросам Украины, которая состоялась 19 февраля в Эр-Рияде между США и Россией. Ранее украинский лидер заявлял о намерении посетить Саудовскую Аравию, однако не собирался общаться с российскими и американскими представителями. Эксперты связывают их отсутствие с недавними успешными переговорами между Вашингтоном и Москвой, что могло отпугнуть украинского лидера от обсуждений, так как прогресс в отношении американских и российских позиций стал нежелательной новостью для него, передает «Ридус».

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Украинский лидер Владимир Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию, чтобы не делать встречу представителей США и России в Эр-Рияде «легитимной». Об этом сообщает агентство Reuters. «Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать „легитимности“ встрече официальных лиц США и России 18 февраля в Эр-Рияде», — говорится в материале агентства. Там добавили, что украинский лидер хочет избежать различных «совпадений» с другими переговорами и перенес поездку, которая была намечена на 19 февраля, на 10 марта. Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак не участвовали во встрече, посвященной вопросам Украины, которая состоялась 19 февраля в Эр-Рияде между США и Россией. Ранее украинский лидер заявлял о намерении посетить Саудовскую Аравию, однако не собирался общаться с российскими и американскими представителями. Эксперты связывают их отсутствие с недавними успешными переговорами между Вашингтоном и Москвой, что могло отпугнуть украинского лидера от обсуждений, так как прогресс в отношении американских и российских позиций стал нежелательной новостью для него, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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