Аналитики раскрыли топ стран, с которыми чаще всего ведут дела бизнесмены из ХМАО

В Югре предприниматели стали активнее налаживать связи с иностранными партнерами. Наибольший интерес представляют компании из ближнего зарубежья, возвращается контакт и с недружественными странами, следует из совместного исследования МегаФона и экосистемы для бизнеса Контур.
«Чаще всего корпоративные клиенты разговаривали с Белоруссией и Казахстаном — 30% от всех международных звонков. По 7% голосового трафика использовано на разговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами и Молдавией, по 5% — с Азербайджаном и Киргизией», — сообщают аналитики МегаФона. При этом наблюдется интенсивность с общения с Турцией, она увеличилась вдвое, с Китаем — на 36%, с Испанией — на 11%.
Рост деловых связей обусловлен в том числе современными экономическими реалиями — сейчас многие иностранные инвесторы начинают открывать бизнес в России напрямую. Наиболее привлекательна Югра для китайцев и предпринимателей из ОАЭ.
«Учитывая, что ХМАО это один из основных регионов нефте- и газодобычи, он привлекателен для инвесторов из Китая, ОАЭ, а также ближайших соседей России — Казахстана, Узбекистана, Киргизии», — отметил эксперт проекта Контур.Фокус по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.
Ранее URA.RU сообщало, что малый и средний бизнес в ХМАО получает поддержку местных властей. В регионе выделили дополнительные деньги для докапитализации югорской региональной микрокредитной компании (ЮРМК) и югорской региональной гарантийной организации (ЮРГО).
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