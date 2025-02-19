В Краснодаре силовики ворвались на детскую тренировку в академии единоборств «Молодые Орлы», там они искали нелегальных мигрантов. По информации telegram-канала Baza, инцидент произошел 13 февраля на Восточно-Кругликовской улице.
«Силовики ворвались в детскую школу единоборств во время тренировки по борьбе. Предварительно, в помещении искали нелегальных мигрантов», — передает Baza. По словам свидетелей, все присутствующие были вынуждены лежать лицом вниз во время проверки, у всех были проверены паспорта.
По данным канала, за несколько минут до начала запланированных мероприятий сотрудники правоохранительных органов прибыли по прежнему адресу спортивной школы. Не обнаружив там никого, один из силовиков связался с тренером. Он представился как потенциальный клиент, заинтересованный в записи на тренировку, и уточнил актуальный адрес занятий. Через десять минут после этого разговора правоохранители внезапно ворвались в спортивный зал.
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