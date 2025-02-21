В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках

Владельцы старых долларов могут столкнуться с проблемами при их обмене, поскольку российские банки не имеют полномочий влиять на принятие таких купюр. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет [старые доллары]... Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — прокомментировал Аксаков. Его слова передает РИА Новости.
Более того, Аксаков предположил, что основные ограничения на оборот старых долларов исходят от США, устанавливающих правила для своей валюты. «Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем, с точки зрения эмиссии, конвертации ее и так далее. <...> принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой», — пояснил депутат.
Сначала 2022 года, после введения против России международных санкций, официальный ввоз наличной иностранной валюты в страну был остановлен. Количество новых банкнот на рынке существенно сократилось.
Не так давно россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов в отечественных и зарубежных банках, а также в пунктах обмена валют. Даже купюры в идеальном состоянии отказываются принимать. Поэтому экономист Михаил Беляев предложил обменять доллары на другую валюту с дисконтом, не выезжая из страны.
По мнению финансиста Лазаря Бадалова, причиной отказа банков России принимать доллары стали санкции. Из-за ограничений российские банки стали избирательно подходить к выбору банкнот, передает RT.
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