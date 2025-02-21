В России хотят запретить выдавать онлайн-кредиты на сумму свыше 100 тысяч рублей

В Госдуму направлен законопроект, цель которого — борьба с телефонным мошенничеством путем ограничения максимальной суммы потребительского кредита, выдаваемого онлайн, до 100 тысяч рублей. Инициатором выступил сенатор Айрат Гибатдинов.
«Законопроект, направленный на защиту граждан от телефонных мошенников, направлен на рассмотрение в правительство Российской Федерации. Его положения направлены на ограничение суммы кредита по онлайн-заявке», — сказал Гибатдинов ТАСС. Он уточнил, что документ предполагает, что при заключении договора потребительского кредита через интернет или мобильное приложение максимальная сумма займа не сможет превышать 100 тысяч рублей.
Дополнительно, законопроект предусматривает обязательство кредитных организаций отказывать в выдаче потребительских кредитов онлайн, если в бюро кредитных историй есть данные о выдаче заемщику кредита в размере 100 тысяч рублей за последние 48 часов. Как отметил Гибатдинов, данная мера направлена на предотвращение ситуаций, когда один человек может одновременно получить несколько кредитов через интернет.
Ранее в Госдуме единогласно приняли закон о защите граждан от мошенников, принуждающих их брать кредиты. Был введен «период охлаждения», в течении которого финансовые операции не осуществляются. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей — четыре часа, для сумм от 200 тысяч рублей — 48 часов.
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