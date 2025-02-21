Продавцов на маркетплейсах застукали за продажей товаров с символикой ВСУ

На российских маркетплейсах «Озон» и «Яндекс Маркет» обнаружены товары с символикой ВСУ, в том числе спортивные костюмы с эмблемами главного управления разведки (ГУР) и сил специальных операций (ССО). Об этом рассказал военкор Даниил Безсонов.
«На российских торговых площадках „Озон“ и „Яндекс Маркет“ продаются спортивные костюмы с символикой украинских силовых структур, в том числе ГУР и ССО ВСУ», — написал Безсонов в своем telegram-канале. Он добавил, что это говорит о безразличии российских брендов.
Вскоре после этого товары были удалены с платформы. Безсонов выразил надежду, что подобные ошибки в будущем не повторятся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.