Продавцов на маркетплейсах застукали за продажей товаров с символикой ВСУ

Военкор Безсонов обнаружил на российских маркетплейсах одежду с символикой ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Товары с символикой ВСУ были удалены с площадок, заявил Безсонов
Товары с символикой ВСУ были удалены с площадок, заявил Безсонов Фото:

На российских маркетплейсах «Озон» и «Яндекс Маркет» обнаружены товары с символикой ВСУ, в том числе спортивные костюмы с эмблемами главного управления разведки (ГУР) и сил специальных операций (ССО). Об этом рассказал военкор Даниил Безсонов.

«На российских торговых площадках „Озон“ и „Яндекс Маркет“ продаются спортивные костюмы с символикой украинских силовых структур, в том числе ГУР и ССО ВСУ», — написал Безсонов в своем telegram-канале. Он добавил, что это говорит о безразличии российских брендов.

Вскоре после этого товары были удалены с платформы. Безсонов выразил надежду, что подобные ошибки в будущем не повторятся.

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На российских маркетплейсах «Озон» и «Яндекс Маркет» обнаружены товары с символикой ВСУ, в том числе спортивные костюмы с эмблемами главного управления разведки (ГУР) и сил специальных операций (ССО). Об этом рассказал военкор Даниил Безсонов. «На российских торговых площадках „Озон“ и „Яндекс Маркет“ продаются спортивные костюмы с символикой украинских силовых структур, в том числе ГУР и ССО ВСУ», — написал Безсонов в своем telegram-канале. Он добавил, что это говорит о безразличии российских брендов. Вскоре после этого товары были удалены с платформы. Безсонов выразил надежду, что подобные ошибки в будущем не повторятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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