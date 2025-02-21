Глава МИД Китая назвал дружбу с Россией нерушимой

Дружба между Россией и Китаем нерушима. Ее основы остаются крепкими вне зависимости от изменений в мировой ситуации. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Вне зависимости от изменения ситуации, фундамент китайско-российской дружбы нерушим», — передает слова Ван И РИА Новости. Оба политика на встрече отметили важность сотрудничества России и Китая как постоянных членов Совета Безопасности ООН и стран-победительниц во Второй мировой войне.
Ван И выразил готовность Китая к дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Он также подчеркнул важность реализации соглашений, достигнутых руководителями двух стран.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российско-китайская дружба не имеет границ. Китай активно поддерживает российские инициативы по долговременным гарантиям безопасности в Европе.
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