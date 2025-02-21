Глава МИД Китая назвал дружбу с Россией нерушимой

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Китай готов и дальше укреплять двусторонние отношения с Россией, заявил Ван И
Китай готов и дальше укреплять двусторонние отношения с Россией, заявил Ван И Фото:

Дружба между Россией и Китаем нерушима. Ее основы остаются крепкими вне зависимости от изменений в мировой ситуации. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Вне зависимости от изменения ситуации, фундамент китайско-российской дружбы нерушим», — передает слова Ван И РИА Новости. Оба политика на встрече отметили важность сотрудничества России и Китая как постоянных членов Совета Безопасности ООН и стран-победительниц во Второй мировой войне.

Ван И выразил готовность Китая к дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Он также подчеркнул важность реализации соглашений, достигнутых руководителями двух стран.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российско-китайская дружба не имеет границ. Китай активно поддерживает российские инициативы по долговременным гарантиям безопасности в Европе.

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Дружба между Россией и Китаем нерушима. Ее основы остаются крепкими вне зависимости от изменений в мировой ситуации. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. «Вне зависимости от изменения ситуации, фундамент китайско-российской дружбы нерушим», — передает слова Ван И РИА Новости. Оба политика на встрече отметили важность сотрудничества России и Китая как постоянных членов Совета Безопасности ООН и стран-победительниц во Второй мировой войне. Ван И выразил готовность Китая к дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Он также подчеркнул важность реализации соглашений, достигнутых руководителями двух стран. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российско-китайская дружба не имеет границ. Китай активно поддерживает российские инициативы по долговременным гарантиям безопасности в Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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