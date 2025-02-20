Украина создает видимость наступления в Брянской области с целью повлиять на международные переговоры и укрепить свои позиции. Об этом URA.RU заявил советник главы ДНР Ян Гагин. По его мнению, украинские СМИ и блогеры используют данную информацию для воздействия на общественное мнение.
«Это такая попытка для украинских блогеров, украинских СМИ как-то повлиять на переговоры Соединенных Штатов и Российской Федерации, набить себе некоторую цену, то что они еще что-то могут, при том, что они уже, скажем так, потенциально не могут ничего, и от них, по большому счету, ничего не зависит», — отметил Гагин, объясняя слухи про вторжение в Брянскую область. Он заявил, что некоторые блогеры, возможно, в стремлении заработать деньги или добиться сенсационности, преувеличивают новости.
Гагин добавил, что любые перемещения противника на приграничных территориях, в том числе в Сумской области и на других участках границы, не остаются незамеченными разведывательной службой. Он уверен, что любые попытки наступления будут немедленно пресечены вооруженными силами республики.
Советник подчеркнул, что в любом случае следует ожидать официальных сообщений от Министерства обороны и федеральных средств массовой информации. Он предостерег от доверия мошенникам, а также псевдоблогерам и псевдовоенкорам.
Ранее сообщалось, что существует вероятность планирования ВСУ операции по прорыву на территории Брянской области. Украинские силы сконцентрировали технику и личный состав в районе, находящемся на расстоянии 50 километров от границы с заявленной целью. Позиции и перемещения украинских войск находятся под тщательным наблюдением и огневым контролем со стороны российских вооруженных сил.
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