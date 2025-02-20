Гагин раскрыл, откуда ВСУ возьмут силы на возможное наступление на Брянскую область

Для организации наступления на Брянскую область ВСУ должны будут «обескровить» свою группировку в Курской области. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин, добавив, что если даже такая акция возможна, то она будет самоубийственной для украинской армии.
«По большому счёту, для вторжения на территорию Брянской области ВСУ должны будут обескровить курскую группировку <...> полностью лишить ее резервов и ротации. Ну и, соответственно, это еще одна самоубийственная акция, если она вообще в принципе состоится», — рассказал Ян Гагин в беседе с URA.RU.
Он отметил, что у ВСУ есть некие резервы, которые они могут использовать для подобной акции. Однако говорить о формировании кулака для прорыва в Брянской области, подобного августовскому вторжению в Курскую область, преждевременно и неправильно. Эта информация раздувается, по словам Гагина, украинскими и российскими псевдоблогерами и псевдовоенкорами, и в этой ситуации нужно опираться на официальные заявления Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что украинские военные якобы могут планировать операцию по прорыву в Курской и Брянской областях. Военкоры сообщали о том, что на приграничных территориях якобы происходит активизация разведки и наращивание боевых резервов ВСУ.
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