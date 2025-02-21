В Китае увидели прогресс в вопросе мира между Россией и Украиной

Ван И: Китай готов поспособствовать разрешению украинского кризиса
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Китай готов продолжать играть роль в урегулировании конфликта на Украине, заявил Ван И
Китай готов продолжать играть роль в урегулировании конфликта на Украине, заявил Ван И Фото:

В Китае заметили прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Министр иностранных дел КНР Ван И поддержал международные усилия по достижению мира между Россией и Украиной. Он отметил появление «окна для мира» и заявил, что Китай готов поспособствовать разрешению украинского кризиса.

«Все говорят об украинском кризисе. Китай обратил внимание, что в последнее время призывы к мирным переговорам усиливаются и открывается окно для мира», — заявил Ван И на заседании министров иностранных дел государств «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге. Его слова приводит пресс-служба МИД КНР. Он подчеркнул значимость диалога над конфронтацией и преимущества мирных переговоров по сравнению с военными действиями. 

Дипломат также подчеркнул, что Китай готов «продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса», учитывая потребности и озабоченности всех заинтересованных сторон. «Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Россией и США, и надеется, что все заинтересованные стороны смогут найти устойчивое и долгосрочное решение, учитывающее взаимные обеспокоенности», — заявил Ван И.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры РФ и США. На них представители стран договорились вместе решить украинский вопрос. Все важные моменты той встречи — в материале URA.RU

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В Китае заметили прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Министр иностранных дел КНР Ван И поддержал международные усилия по достижению мира между Россией и Украиной. Он отметил появление «окна для мира» и заявил, что Китай готов поспособствовать разрешению украинского кризиса. «Все говорят об украинском кризисе. Китай обратил внимание, что в последнее время призывы к мирным переговорам усиливаются и открывается окно для мира», — заявил Ван И на заседании министров иностранных дел государств «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге. Его слова приводит пресс-служба МИД КНР. Он подчеркнул значимость диалога над конфронтацией и преимущества мирных переговоров по сравнению с военными действиями.  Дипломат также подчеркнул, что Китай готов «продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса», учитывая потребности и озабоченности всех заинтересованных сторон. «Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Россией и США, и надеется, что все заинтересованные стороны смогут найти устойчивое и долгосрочное решение, учитывающее взаимные обеспокоенности», — заявил Ван И. Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры РФ и США. На них представители стран договорились вместе решить украинский вопрос. Все важные моменты той встречи — в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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