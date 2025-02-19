В преддверии Масленицы челябинцы начали скупать блинницы и сковороды

Накануне Масленичной недели жители Челябинска активно начали приобретать кухонные принадлежности для приготовления блинов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».
«За последний месяц продажи чугунных блинниц на одной выросли на 86%, а электрических — на 32%. Также на 53% увеличился спрос на сковороды для блинов, на 36% — на лопатки и на 6% — на венчики», — говорится в исследовании сервиса. В 2025 году Масленичная неделя начнется с 24 февраля и заканчивается 2 марта.
Согласно опросам, 37% челябинцев готовят блины по семейным рецептам, передающимся из поколения в поколение. Каждый четвертый (24%) готовит их «на глаз», причем чаще всего так поступают люди старше 65 лет (33%). Молодежь в возрасте 25-34 лет (21%) предпочитает искать рецепты в интернете.
Почти у половины опрошенных (44%) дома есть специальная сковородка для блинов, а 40% обходятся базовым набором кухонной утвари: венчиком, лопаткой и обычной сковородкой. Каждый четвертый (25%) использует силиконовую кисточку для смазывания маслом.
Исследование показало, что почти половина жителей Челябинска (49%) традиционно отмечают Масленицу, и этот год не станет исключением. Наибольший энтузиазм проявляют респонденты младше 24 лет (53%) и старше 65 лет (52%). Еще 34% готовы праздновать, если будет настроение, а 10% не планируют отмечать этот праздник.
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