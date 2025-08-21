В Челябинске упали цены на жилье в готовых новостройках

В Челябинске в июле в сравнении с предыдущим месяцем цены на жилье в готовых новостройках упали почти на 10%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекса Недвижимость», годовой рост в сегменте при этом составил 3,2%.
«В июле в Челябинске стоимость квадратного метра при первичной продаже готового жилья составила 137 тысяч рублей. Это на 9,6% ниже уровня прошлого месяца», — заявили URA.RU в «Яндекс Недвижимости».
Динамика цен на строящееся жилье оказалась в разы выше. Годовой рост составил 22,3%, что в 6,9 раза выше 3-процентного показателя в готовых новостройках. Аналитика показала, что несмотря на эту диспропорцию, возводимые «квадраты» на 4,7% дешевле уже построенных. В июле в среднем жилье в первых приобреталось по 131 тысяче рублей за кв метр.
«Сейчас многие застройщики предлагают специальные условия для покупки уже готового жилья. В некоторых случаях на него даже распространяются программы, применяемые для строящихся объектов», — обратил внимание челябинцев коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.
Эксперт заметил, что в готовое здание жильцы могут въехать в квартиру сразу после сделки и при этом часто получают более привлекательные условия, чем при покупке на вторичном рынке. При этом «премия» за готовность присутствует лишь в половине городов-миллионников, к которой относится и Челябинск. Однако если в южноуральской столице разница составила 4,5%, то в Москве — 21,2%, Нижнем Новгороде — 19,3%, Перми —11,3%.
