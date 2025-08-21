В Челябинске завершается капремонт 90-летней школы — объекта культурного наследия. Фото, видео

В Челябинске завершается капремонт школы 1936 года
В Челябинске завершается капитальный ремонт школы №53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола, которая является объектом культурного наследния региона. Обновленные классы, спортзал и новую спортивную площадку продемонстрировали главе региона Алексею Текслеру, передает корреспондент URA.RU.

«Мы проводим капитальные ремонты и модернизацию образовательных учреждений региона в соответствии с современными требованиями. В этом и смысл президентской программы — в комплексном ремонте школ, который решает все задачи, связанные с современным образовательным процессом», — подчеркнул Текслер.

Как рассказала губернатору директор школы Лариса Вичканова, в школе никогда не было капитального ремонта, только текущие. За почти 90 лет образовательное учреждение потребовало полной модернизации.

За минувший год в школе в рамках федеральных и муниципальных программ проведен капремонт с полной модернизацией: обновлены фасад и крыша, система отопления, водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, учебных кабинетов, коридоров и других помещений. Закуплены новые окна, мебель и компьютеры, учебные и наглядные пособия, произведен ремонт проездов и тротуаров. Также у школы появилась новая спортивная площадка, зона воркаута и спортзал, видеонаблюдение и охрана. Сейчас заканчивается капремонт входной группы и учебных кабинетов третьего этажа пристроя.

Школа постройки 1936 года является объектом культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1942 году сформировалась 96-я танковая бригада имени Челябинского комсомола». Сейчас здесь трудятся 54 педагога и учатся 1200 учащихся.

Главе региона рассказали об успехах воспитанников организации «Движение первых», которые активно предлагают свои идеи и реализуют их. Глава региона передал свои поздравления активистам.

