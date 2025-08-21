Челябинка обогатилась на промтоварах, отпускаемых в обход кассы

В Трехгорном (Челябинская область) продавца магазина «Леди» обвиняют в присвоении более 900 тысяч рублей. По версии следствия, она обогатилась за счет отпуска товаров мимо кассы. Женщина предстанет перед судом, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение вверенного имущества). Уголовное дело направлено в Трехгорный городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Предварительно, женщина отпускала товары мимо кассы. Покупатели скидывали деньги за товары на ее личную карту. Ими продавец распоряжалась по своему усмотрению. За все время она присвоила более 900 тысяч рублей.
