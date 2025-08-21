Актриса Анна Михалкова посетила библиотеку имени своего деда в Магнитогорске. Фото

Михалкова посетила Магнитогорск 20 августа
Михалкова посетила Магнитогорск 20 августа Фото:

Народная артистка России Анна Михалкова посетила детскую библиотеку №4 имени своего деда, писателя Сергея Михалкова, в Магнитогорске (Челябинская область). Как сообщается на сайте международного литературного конкурса имени поэта, актриса познакомилась с сотрудниками учреждения и написала приятные слова на память.

«С огромным удовольствием посетила замечательную библиотеку. Познакомилась с удивительным коллективом! Радостно, что есть такие люди, которые сохраняют традиции, память и воспитывают будущее нашей страны. Желаю всех благ и процветания!», — написала Анна Михалкова в книге отзывов.

По информации издания «Вестов.Инфо», во время визита 20 августа актрисе показали музей с уникальными экспонатами, включая автограф Сергея Михалкова и его архивные фотографии. Также с 2011 года библиотека сотрудничает с Российским фондом культуры под руководством Никиты Михалкова, отца артистки. Благодаря этому книжный фонд регулярно пополняется, а читатели встречаются с лауреатами литературного конкурса имени Сергея Михалкова.

