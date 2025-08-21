Народная артистка России Анна Михалкова посетила детскую библиотеку №4 имени своего деда, писателя Сергея Михалкова, в Магнитогорске (Челябинская область). Как сообщается на сайте международного литературного конкурса имени поэта, актриса познакомилась с сотрудниками учреждения и написала приятные слова на память.
«С огромным удовольствием посетила замечательную библиотеку. Познакомилась с удивительным коллективом! Радостно, что есть такие люди, которые сохраняют традиции, память и воспитывают будущее нашей страны. Желаю всех благ и процветания!», — написала Анна Михалкова в книге отзывов.
По информации издания «Вестов.Инфо», во время визита 20 августа актрисе показали музей с уникальными экспонатами, включая автограф Сергея Михалкова и его архивные фотографии. Также с 2011 года библиотека сотрудничает с Российским фондом культуры под руководством Никиты Михалкова, отца артистки. Благодаря этому книжный фонд регулярно пополняется, а читатели встречаются с лауреатами литературного конкурса имени Сергея Михалкова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!