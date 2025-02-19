19 февраля 2025

В челябинских лесах пересчитали волков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На Зигальге подсчитали количество лесных обитателей
На Зигальге подсчитали количество лесных обитателей Фото:

В лесах нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) пересчитали волков, лосей и других животных. Как рассказали в пресс-службе учреждения, перепись провели по оставленным на снегу следам лесных обитателей.

«Лоси, кабаны, зайцы, куницы, лисицы и волки уже поучаствовали в ежегодном зимнем маршрутном учете на Зигальге. Хотя не исключено, что следы этих животных попадутся „переписчикам“ еще не раз», — рассказали URA.RU в нацпарке.

По словам сотрудников, данные о встреченных животных занесли в специальные таблицы, позволяющие отслеживать размер популяции фауны. Перепись учла количество рысей, горностаев, американских норок, глухарей, рябчиков и косуль. По данным 2024 года, на Зигальге насчитывалось шесть волков, 39 куниц, 102 лося. Поскольку год был с обилием осадков зимой, лоси откочевали в менее снежные места. Медведей в зимний период не считают.

Для учета животных инспекторы нацпарка преодолевают многие километры на лыжах по снежной территории. Перепись ведется по специально проложенным маршрутам, где чаще всего встречаются звериные тропы.

Учет провели вдоль звериных троп
Учет провели вдоль звериных троп
Фото:
Численность обитателей леса узнают по косвенным признакам
Численность обитателей леса узнают по косвенным признакам
Фото:
Оставленные следы могут не раз встретиться счетоводам
Оставленные следы могут не раз встретиться счетоводам
Фото:
Количество снежного покрова влияет на численность фауны леса
Количество снежного покрова влияет на численность фауны леса
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В лесах нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) пересчитали волков, лосей и других животных. Как рассказали в пресс-службе учреждения, перепись провели по оставленным на снегу следам лесных обитателей. «Лоси, кабаны, зайцы, куницы, лисицы и волки уже поучаствовали в ежегодном зимнем маршрутном учете на Зигальге. Хотя не исключено, что следы этих животных попадутся „переписчикам“ еще не раз», — рассказали URA.RU в нацпарке. По словам сотрудников, данные о встреченных животных занесли в специальные таблицы, позволяющие отслеживать размер популяции фауны. Перепись учла количество рысей, горностаев, американских норок, глухарей, рябчиков и косуль. По данным 2024 года, на Зигальге насчитывалось шесть волков, 39 куниц, 102 лося. Поскольку год был с обилием осадков зимой, лоси откочевали в менее снежные места. Медведей в зимний период не считают. Для учета животных инспекторы нацпарка преодолевают многие километры на лыжах по снежной территории. Перепись ведется по специально проложенным маршрутам, где чаще всего встречаются звериные тропы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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