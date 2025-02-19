В лесах нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) пересчитали волков, лосей и других животных. Как рассказали в пресс-службе учреждения, перепись провели по оставленным на снегу следам лесных обитателей.
«Лоси, кабаны, зайцы, куницы, лисицы и волки уже поучаствовали в ежегодном зимнем маршрутном учете на Зигальге. Хотя не исключено, что следы этих животных попадутся „переписчикам“ еще не раз», — рассказали URA.RU в нацпарке.
По словам сотрудников, данные о встреченных животных занесли в специальные таблицы, позволяющие отслеживать размер популяции фауны. Перепись учла количество рысей, горностаев, американских норок, глухарей, рябчиков и косуль. По данным 2024 года, на Зигальге насчитывалось шесть волков, 39 куниц, 102 лося. Поскольку год был с обилием осадков зимой, лоси откочевали в менее снежные места. Медведей в зимний период не считают.
Для учета животных инспекторы нацпарка преодолевают многие километры на лыжах по снежной территории. Перепись ведется по специально проложенным маршрутам, где чаще всего встречаются звериные тропы.
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