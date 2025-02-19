19 февраля 2025

Из Челябинска ушла известная сеть магазинов тканей и фурнитуры «АтлантТекса»

© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале закрылись еще три торговых точки
В феврале закрылись еще три торговых точки Фото:

Из Челябинска ушла уральская сеть магазинов тканей и швейной фурнитуры «АтлантТекс». Отделы в торговых комплексах «Прииск» и на Теплотехе перестали работать 15 февраля.

«Сеть магазинов „АтлантТекс“ в Челябинске закрыта», — подтвердили в сети, сообщает издание «74.ру». Это же информация размещена в соцсетях компании «АтлантТекс».

Салоны тканей «АтлантТекс» работали по всему Челябинску еще несколько лет назад. В начале 2025 года в городе было открыто лишь три магазина, но и их стали закрывать. В начале февраля 2025 года закрылся отдел на Доватора, в середине февраля — сразу две точки на проспекте Победы в домах 170 и 325. Перед этим в городе закрылись филиалы на улицах Гагарина и Сталеваров. Также несколько магазинов закрыто в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени и Санкт-Петербурге. Число торговых точек в целом по стране снизилось практически вдвое — с 40 до 20.

Как объяснил ситуацию владелец магазинов «АтлантТекс» Павел Алянич, это связано с тем, что выручка падает, у населения нет денег, к тому же нет нужного числа рабочей силы. Соответственно, точки, работающие в убыток, закрываются.

Владелец магазинов также связал проблемы сети с активным развитием маркетплейсов и ограничением переводов денег за границу. Также эксперт подчеркнул, что магазины могут вновь заработать и хорошо развиваться дальше, если ситуация на рынке изменится в лучшую сторону.

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Из Челябинска ушла уральская сеть магазинов тканей и швейной фурнитуры «АтлантТекс». Отделы в торговых комплексах «Прииск» и на Теплотехе перестали работать 15 февраля. «Сеть магазинов „АтлантТекс“ в Челябинске закрыта», — подтвердили в сети, сообщает издание «74.ру». Это же информация размещена в соцсетях компании «АтлантТекс». Салоны тканей «АтлантТекс» работали по всему Челябинску еще несколько лет назад. В начале 2025 года в городе было открыто лишь три магазина, но и их стали закрывать. В начале февраля 2025 года закрылся отдел на Доватора, в середине февраля — сразу две точки на проспекте Победы в домах 170 и 325. Перед этим в городе закрылись филиалы на улицах Гагарина и Сталеваров. Также несколько магазинов закрыто в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени и Санкт-Петербурге. Число торговых точек в целом по стране снизилось практически вдвое — с 40 до 20. Как объяснил ситуацию владелец магазинов «АтлантТекс» Павел Алянич, это связано с тем, что выручка падает, у населения нет денег, к тому же нет нужного числа рабочей силы. Соответственно, точки, работающие в убыток, закрываются. Владелец магазинов также связал проблемы сети с активным развитием маркетплейсов и ограничением переводов денег за границу. Также эксперт подчеркнул, что магазины могут вновь заработать и хорошо развиваться дальше, если ситуация на рынке изменится в лучшую сторону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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