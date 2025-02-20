Власти хотят увеличить бюджетную поддержку рейсов из Перми в Ярославль

Субсидирование авиаперевозок из Перми в Ярославль и обратно требует большего финансирования. Расходы на эти цели могут вырасти на 58,7 млн рублей.
«Для выполнения обязательств Пермскому краю необходимо предусмотреть на эти цели порядка 38 млн рублей ежегодно. На 2025 год в казне заложено около 33 млн рублей. На последующие два года — по 11 млн рублей. Соответственно, на текущий год расходы необходимо увеличить более чем на 4,9 млн рублей, а на последующие два года — совокупно на 53,7 млн рублей», — следует из пояснительной записки к проекту поправок в краевой бюджет на ближайшую трехлетку.
Согласно документу, ежегодно из краевого центра запланировано более 100 парных рейсов по этому направлению. Они будут осуществляться дважды в неделю. Однако пока данного направления нет в перечне, утвержденном Росавиацией. В 2024 году программу по этому маршруту выполняла авиакомпания «ЮВТ Аэро», но затем авиаперевозчик прекратил полеты.
Ранее URA.RU сообщало, что в апреле 2025 года из Перми запустят рейсы в Норильск и Нарьян-Мар. Перелет будет осуществлять авиакомпания Nordstar. Рейсы стоят в расписании до конца сентября.
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