«Честно говоря, стыдно»: Путин рассказал о растрате советского наследия в одной сфере

Путин недоволен растратой наследия СССР в области химической промышленности
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин раскритиковал растрату советского наследия
Владимир Путин раскритиковал растрату советского наследия Фото:

Российский президент Владимир Путин расстроен тем, что советское наследие в сфере химической промышленности было со временем полностью растрачено. Он подчеркнул, что за это должно быть стыдно. Об этом глава страны рассказал во время стратегической сессии. 

«Советское наследие в области химической промышленности после распада СССР было растрачено и растиражировано. <...> Честно говоря, стыдно», — подчеркнул Путин во время стратсессии. Трансляцию форума будущих технологий проводит телеканал «Россия 24».

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Российский президент Владимир Путин расстроен тем, что советское наследие в сфере химической промышленности было со временем полностью растрачено. Он подчеркнул, что за это должно быть стыдно. Об этом глава страны рассказал во время стратегической сессии.  «Советское наследие в области химической промышленности после распада СССР было растрачено и растиражировано. <...> Честно говоря, стыдно», — подчеркнул Путин во время стратсессии. Трансляцию форума будущих технологий проводит телеканал «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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