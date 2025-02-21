«Честно говоря, стыдно»: Путин рассказал о растрате советского наследия в одной сфере

Российский президент Владимир Путин расстроен тем, что советское наследие в сфере химической промышленности было со временем полностью растрачено. Он подчеркнул, что за это должно быть стыдно. Об этом глава страны рассказал во время стратегической сессии.
«Советское наследие в области химической промышленности после распада СССР было растрачено и растиражировано. <...> Честно говоря, стыдно», — подчеркнул Путин во время стратсессии. Трансляцию форума будущих технологий проводит телеканал «Россия 24».
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