Швеция выдворяет из страны россиянку

Швеция депортирует российскую активистку Рудневу из-за угрозы нацбезопасности
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Швеция подозревает Дарью Рудневу в передачи данных России в военных целях
Швеция подозревает Дарью Рудневу в передачи данных России в военных целях Фото:

Российскую активистку и одну из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige, признан Минюстом и Генеральной прокуратурой нежелательной организацией на территории России) Дарью Рудневу депортируют из страны из-за угрозы национальной безопасности. Решение было принято шведским миграционным агентством.

«Полиция безопасности Швеции (СЭПО) сообщила, что девушка представляет для страны угрозу безопасности», — передает РБК. Сама Дарья называет обвинения «абсолютно необоснованными» и решение — «несправедливым». Она отметила, что не имеет никакого отношения к любым действиям, которые могли бы угрожать безопасности Швеции.

Дарья приехала в Швецию в 2021 году для университетского обмена и стала активисткой после начала военного конфликта в Украине. Она занимается исследованиями в области математики и физики, утверждая, что ее работа не связана с военным конфликтом. Шведская полиция полагает, что ее исследования могут быть использованы Россией в военных целях.

Миграционное агентство запретило Дарье возвращаться в Швецию и Шенгенскую зону на 20 лет. Также сообщается, что она была исключена из организации в 2022 году, так как, по мнению участников, начала «сеять конфликт и раздор», что сама она категорически отрицает.

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Российскую активистку и одну из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige, признан Минюстом и Генеральной прокуратурой нежелательной организацией на территории России) Дарью Рудневу депортируют из страны из-за угрозы национальной безопасности. Решение было принято шведским миграционным агентством. «Полиция безопасности Швеции (СЭПО) сообщила, что девушка представляет для страны угрозу безопасности», — передает РБК. Сама Дарья называет обвинения «абсолютно необоснованными» и решение — «несправедливым». Она отметила, что не имеет никакого отношения к любым действиям, которые могли бы угрожать безопасности Швеции. Дарья приехала в Швецию в 2021 году для университетского обмена и стала активисткой после начала военного конфликта в Украине. Она занимается исследованиями в области математики и физики, утверждая, что ее работа не связана с военным конфликтом. Шведская полиция полагает, что ее исследования могут быть использованы Россией в военных целях. Миграционное агентство запретило Дарье возвращаться в Швецию и Шенгенскую зону на 20 лет. Также сообщается, что она была исключена из организации в 2022 году, так как, по мнению участников, начала «сеять конфликт и раздор», что сама она категорически отрицает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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