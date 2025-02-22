Швеция выдворяет из страны россиянку

Российскую активистку и одну из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige, признан Минюстом и Генеральной прокуратурой нежелательной организацией на территории России) Дарью Рудневу депортируют из страны из-за угрозы национальной безопасности. Решение было принято шведским миграционным агентством.
«Полиция безопасности Швеции (СЭПО) сообщила, что девушка представляет для страны угрозу безопасности», — передает РБК. Сама Дарья называет обвинения «абсолютно необоснованными» и решение — «несправедливым». Она отметила, что не имеет никакого отношения к любым действиям, которые могли бы угрожать безопасности Швеции.
Дарья приехала в Швецию в 2021 году для университетского обмена и стала активисткой после начала военного конфликта в Украине. Она занимается исследованиями в области математики и физики, утверждая, что ее работа не связана с военным конфликтом. Шведская полиция полагает, что ее исследования могут быть использованы Россией в военных целях.
Миграционное агентство запретило Дарье возвращаться в Швецию и Шенгенскую зону на 20 лет. Также сообщается, что она была исключена из организации в 2022 году, так как, по мнению участников, начала «сеять конфликт и раздор», что сама она категорически отрицает.
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