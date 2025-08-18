Тодоренко и ее гиперопека: почему телеведущая постоянно попадает в скандалы из-за детей

Российская телеведущая Регина Тодоренко заявила, что она вместе со своим мужем Владом Топаловым не планируют отдавать своего 6-летнего ребенка в школу (ему исполняется 7 лет в декабре). В социальных сетях разгорелись споры по поводу правильности воспитания ребенка.
Регина Тодоренко сама неоднократно признавалась в своем тревожном поведении относительно воспитания. В связи с чем неоднократно обращалась к психологам. Почему телеведущая не хочет отдавать ребенка в школу и подробнее про походы к психологам — в материале URA.RU.
Тодоренко не хочет отдавать сына в школу
Сама Тодоренко заявила, что ее старший сын Михаил очень активный ребенок. В связи с этим его и не хотят отдавать в первый класс. Слова телеведущей приводит Super.
«Миша — очень активный малыш, не готов часами сидеть за партой, долго слушать, поэтому мы пока что даём ему побыть в детстве, насладиться им», — заявила Тодоренко. По ее словам, они, вместе со своим мужем Топаловым, следят за развитием сына и отмечают, что не видят у их ребенка желания стать первоклассником.
Что думают об этом психологи
"Это нормально"
Детский психолог Дарья Дугенцова, в разговоре с корреспондентом URA.RU заявила, что это нормально не отдавать ребенка в первый класс в 6 лет. По ее словам, не все дети готовы к этому. Для того чтобы осознать готовность ребенка к школе, специалист посоветовала телеведущей обратиться к детскому психологу. Он даст свою оценку и подскажет, готов ли ребенок.
Также Дугенцова посоветовала дать ребенку посидеть дома год, а потом уже отдавать в школу. И ничего плохого в этом психолог не видит.
Помимо старшего сына, у пары есть еще один ребенок — Мирослав 2022 года рождения. Также Тодоренко ждет третьего ребенка.
«Это недопустимый подход к воспитанию»
Ранее, в мае 2025 года, тот же психолог Дарья Дугенцова раскритиковала методы воспитания Тодоренко. Произошло это после ситуации, когда последняя помыла своему ребенку рот с мылом из-за подобранной с пола еды. По ее словам, данный подход не является допустимым с точки зрения детской психологии.
«Подобный подход не является допустимым с точки зрения детской психологии», — заявила Дугенцова. Сделала она это в беседе с корреспондентом URA.RU.
Психолог отметила, что последствия такого воспитания могут привести к нарушению психоэмоционального развития ребенка. Также эти методы нарушают принципы «уважительного воспитания». Дугенцова отметила, что таким способом сформируется только страх перед родителем.
Тодоренко сама неоднократно обращалась к психологам
Ранее, в 2019 году, сама телеведущая выложила пост в социальных сетях, где рассказала, что из-за проблем внутри себя решила пойти к психологу. По ее словам, во время беременности первым ребенком она чувствовала себя счастливой, а после рождения ребенка Тодоренко захотелось все бросить и сбежать. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».
Завтра пойду к психологу, разбираться. Со стороны непредвзятым взглядом, наверняка, виднее, — заявила тогда Регина Тодоренко.
Некоторое время спустя, в 2020 году, Тодоренко заявляла, что тяжело переносит расставание с сыном даже на три дня. Ей пришлось поехать в командировку на этот срок, из-за чего начала скучать по сыну и мужу как только села в самолет.
«Как же сильно я скучаю! Только села в самолет, а уже кажется, что между нами целая вечность. Маме сложно уезжать в командировки. Мне казалось, что я справилась, а я все еще не могу привыкнуть к тому, что не имею возможности обнять вас в ближайшие три дня и поцеловать», — заявила Тодоренко.
Позже она добавила, что вновь пойдет к психологу. По словам телеведущей, она попытается объяснить себе, что ее отсутствие будет отличной возможностью для ребенка развиться вокруг его отца, бабушек и дедушек.
Мать с тревожным поведением
Сама Тодоренко неоднократно заявляла, что считает себя матерью с тревожным поведением. Она понимает, что это может повлиять на взросление ее детей, в связи с чем и обращалась к психологам. Также она надеется, что работа с психологом поможет ей преодолеть гиперопеку и научиться отпускать сыновей. Она хочет создать для них условия, где они смогут развиваться и учиться независимости.
Регина Тодоренко также заявляла, что ее старший сын Михаил не любит ходить в детский сад, в связи с чем часто плачет и просит забрать его домой. Об этом она говорила в 2024 году. По ее словам, это может быть связано с тем, что мальчик чувствует тревогу своей матери, что только усиливает его собственные страхи.
