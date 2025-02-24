Жители Октябрьского, где подростки изнасиловали школьницу, боятся за дочерей

Жители поселка Октябрьский Пермского края, где трое подростков изнасиловали девочку, тревожаться за собственных дочерей. Женщины признаются, что им самим стало страшно выходить на улицу в свете полседних событий.
«У меня у самой дочь, страшно за нее. Да и самой страшно по улице ходить», — рассказала одна из местных жительниц perm.aif.ru. Этого же мнения придерживаются многие в поселке. В соцсетях можно встретить такие комментарии — «как детей в школу отпускать» и «страшно жить, если свои своих долбят».
Преступление было совершено 18 февраля. По версии следствия, трое молодых людей изнасиловали 16-летнюю школьницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемые задержаны и отправлены в СИЗО. По словам местных жителей, все они — трудные подростки. Двое являются несовершеннолетними, а третьему уже исполнилось 18 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!