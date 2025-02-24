24 февраля 2025

Жители Октябрьского, где подростки изнасиловали школьницу, боятся за дочерей

© Служба новостей «URA.RU»
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Террритория в последнее время часто фигурирует в криминальных сводках (архивное фото)
Террритория в последнее время часто фигурирует в криминальных сводках (архивное фото) Фото:

Жители поселка Октябрьский Пермского края, где трое подростков изнасиловали девочку, тревожаться за собственных дочерей. Женщины признаются, что им самим стало страшно выходить на улицу в свете полседних событий.

«У меня у самой дочь, страшно за нее. Да и самой страшно по улице ходить», — рассказала одна из местных жительниц perm.aif.ru. Этого же мнения придерживаются многие в поселке. В соцсетях можно встретить такие комментарии — «как детей в школу отпускать» и «страшно жить, если свои своих долбят».

Преступление было совершено 18 февраля. По версии следствия, трое молодых людей изнасиловали 16-летнюю школьницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемые задержаны и отправлены в СИЗО. По словам местных жителей, все они — трудные подростки. Двое являются несовершеннолетними, а третьему уже исполнилось 18 лет.

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Жители поселка Октябрьский Пермского края, где трое подростков изнасиловали девочку, тревожаться за собственных дочерей. Женщины признаются, что им самим стало страшно выходить на улицу в свете полседних событий. «У меня у самой дочь, страшно за нее. Да и самой страшно по улице ходить», — рассказала одна из местных жительниц perm.aif.ru. Этого же мнения придерживаются многие в поселке. В соцсетях можно встретить такие комментарии — «как детей в школу отпускать» и «страшно жить, если свои своих долбят». Преступление было совершено 18 февраля. По версии следствия, трое молодых людей изнасиловали 16-летнюю школьницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемые задержаны и отправлены в СИЗО. По словам местных жителей, все они — трудные подростки. Двое являются несовершеннолетними, а третьему уже исполнилось 18 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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