В Перми скончался ветеран ОВД с 30-летним стажем Алексей Дегтярь

На 97-ом году жизни не стало прикамского ветеран ОВД с почти 30-летним стажем службы Алексея Дегтяря. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Перми.
«Скоропостижно скончался майор милиции в отставке Алексей Дегтярь (24.03.1928 — 23.02.2025). Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Прощание пройдет 25 февраля в 12:15 в Новых Лядах по улице Ленина, 18», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Алексей Иванович был одним из основателей Новых Лядов. С 1952 года он служил в воинской части, которая строила железнодорожное полотно и здание вокзала местной станции. В 1957 году Дегтярь пошел служить в милицию, стал одним из первых участковым инспектором поселка. Через 10 лет перевелся в уголовный розыск Свердловского района. Сумел дослужиться до майора, а в 1986 году — вышел на заслуженную пенсию.
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