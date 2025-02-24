24 февраля 2025

В Перми скончался ветеран ОВД с 30-летним стажем Алексей Дегтярь

© Служба новостей «URA.RU»
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О смерти ветерана рассказали коллеги
О смерти ветерана рассказали коллеги Фото:

На 97-ом году жизни не стало прикамского ветеран ОВД с почти 30-летним стажем службы Алексея Дегтяря. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Перми.

«Скоропостижно скончался майор милиции в отставке Алексей Дегтярь (24.03.1928 — 23.02.2025). Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Прощание пройдет 25 февраля в 12:15 в Новых Лядах по улице Ленина, 18», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Иванович был одним из основателей Новых Лядов. С 1952 года он служил в воинской части, которая строила железнодорожное полотно и здание вокзала местной станции. В 1957 году Дегтярь пошел служить в милицию, стал одним из первых участковым инспектором поселка. Через 10 лет перевелся в уголовный розыск Свердловского района. Сумел дослужиться до майора, а в 1986 году — вышел на заслуженную пенсию.

Алексей Дегтярь отметил свой 95-ый юбилей в 2023 году
Алексей Дегтярь отметил свой 95-ый юбилей в 2023 году
Фото:

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На 97-ом году жизни не стало прикамского ветеран ОВД с почти 30-летним стажем службы Алексея Дегтяря. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Перми. «Скоропостижно скончался майор милиции в отставке Алексей Дегтярь (24.03.1928 — 23.02.2025). Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Прощание пройдет 25 февраля в 12:15 в Новых Лядах по улице Ленина, 18», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Алексей Иванович был одним из основателей Новых Лядов. С 1952 года он служил в воинской части, которая строила железнодорожное полотно и здание вокзала местной станции. В 1957 году Дегтярь пошел служить в милицию, стал одним из первых участковым инспектором поселка. Через 10 лет перевелся в уголовный розыск Свердловского района. Сумел дослужиться до майора, а в 1986 году — вышел на заслуженную пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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