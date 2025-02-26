Депутат, которому стало плохо в суде Златоуста, обратился в Генпрокуратуру РФ

26 февраля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Генпрокуратуре РФ рассмотрели обращение Виктора Рощупкина Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Депутат Виктор Рощупкин из Златоуста (Челябинская область), которому стало плохо в суде, обратился к генпрокурору Игорю Краснову по поводу работы вице-мэра Вячеслава Бобылева. В депутатском запросе, которым располагает URA.RU, парламентарий обвинил чиновника в упадке коммунальной сферы. «Я в течение девяти лет в силу своих возможностей борюсь с негативными коммунальными явлениями в родном Златоусте. После снятия главы Пекарского к обязанностям приступил Олег Решетников. Есть надежда, что все поправится. Но у власти остаются те, кто в течение 8-10 лет сферу ЖКХ просто опускал на дно», — заявил в письме Рощупкин. Депутат попенял вице-мэру, что за годы его руководства в Златоусте в 10 раз выросли долги за поставки газа до 1,5 млрд рублей. Другой претензией стал некачественный ремонт автодорог, после которого магистрали остались в аварийном состоянии. Рощупкин привел в пример дороги на улице Карла Маркса и на переезде с проспекта Гагарина в район Нового Златоуста. «Непродуманная мусорная реформа по контейнерным площадкам легла финансовым бременем на жителей. Ежегодно Министерство экологии области выделяет немалые средства на обустройство контейнерных площадок, но они просто растворяются», — написал Рощупкин. Парламентарий добавил, что сети водоснабжения в районе машзавода являются аварийными, а тариф за воду — самым высоким в регионе. Создаваемые Бобылевым МУПы, уточнил депутат, успевают за 2-3 года набрать долгов и обанкротиться. Конфликт предыдущего руководства мэрии с крупным подрядчиком привел к тому, что за последние шесть лет в городе сорвана программа газификации. «Раз направлен запрос в правоохранительные органы, то следует дождаться их выводов. Все прочие рассуждения и оценки преждевременны», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. В разговоре с URA.RU Рощупкин отметил, что на письмо последовала реакция. За подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы областной прокуратуры Ивана Шульги в адрес городского прокурора поступило обращение. В нем предписано тщательно разобраться в ситуации и при наличии принять исчерпывающие меры реагирования, наказав виновных и защитив права. «Уже 11 месяцев идет суд. В апреле судья предупредила моего адвоката, что [если] будем активно защищаться, приговор будет плохой. Но мы с адвокатом отстаиваем мои права», — резюмировал Рощупкин. Письмо генпрокурору Рощупкин написал в декабре, а в феврале он принял участие в судебных прениях, где ему стало плохо. Самочувствие подвело, когда депутат услышал, что для него прокуратура запросила трехлетний срок. Наказания, уверен Рощупкин, он не заслужил. Парламентарию вменили три эпизода мошенничества, два из которых связаны с его работой в качестве руководителя управляющей компании «УКНД-Златоуст». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Виктор Рощупкин из Златоуста (Челябинская область), которому стало плохо в суде, обратился к генпрокурору Игорю Краснову по поводу работы вице-мэра Вячеслава Бобылева. В депутатском запросе, которым располагает URA.RU, парламентарий обвинил чиновника в упадке коммунальной сферы. «Я в течение девяти лет в силу своих возможностей борюсь с негативными коммунальными явлениями в родном Златоусте. После снятия главы Пекарского к обязанностям приступил Олег Решетников. Есть надежда, что все поправится. Но у власти остаются те, кто в течение 8-10 лет сферу ЖКХ просто опускал на дно», — заявил в письме Рощупкин. Депутат попенял вице-мэру, что за годы его руководства в Златоусте в 10 раз выросли долги за поставки газа до 1,5 млрд рублей. Другой претензией стал некачественный ремонт автодорог, после которого магистрали остались в аварийном состоянии. Рощупкин привел в пример дороги на улице Карла Маркса и на переезде с проспекта Гагарина в район Нового Златоуста. «Непродуманная мусорная реформа по контейнерным площадкам легла финансовым бременем на жителей. Ежегодно Министерство экологии области выделяет немалые средства на обустройство контейнерных площадок, но они просто растворяются», — написал Рощупкин. Парламентарий добавил, что сети водоснабжения в районе машзавода являются аварийными, а тариф за воду — самым высоким в регионе. Создаваемые Бобылевым МУПы, уточнил депутат, успевают за 2-3 года набрать долгов и обанкротиться. Конфликт предыдущего руководства мэрии с крупным подрядчиком привел к тому, что за последние шесть лет в городе сорвана программа газификации. «Раз направлен запрос в правоохранительные органы, то следует дождаться их выводов. Все прочие рассуждения и оценки преждевременны», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. В разговоре с URA.RU Рощупкин отметил, что на письмо последовала реакция. За подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы областной прокуратуры Ивана Шульги в адрес городского прокурора поступило обращение. В нем предписано тщательно разобраться в ситуации и при наличии принять исчерпывающие меры реагирования, наказав виновных и защитив права. «Уже 11 месяцев идет суд. В апреле судья предупредила моего адвоката, что [если] будем активно защищаться, приговор будет плохой. Но мы с адвокатом отстаиваем мои права», — резюмировал Рощупкин. Письмо генпрокурору Рощупкин написал в декабре, а в феврале он принял участие в судебных прениях, где ему стало плохо. Самочувствие подвело, когда депутат услышал, что для него прокуратура запросила трехлетний срок. Наказания, уверен Рощупкин, он не заслужил. Парламентарию вменили три эпизода мошенничества, два из которых связаны с его работой в качестве руководителя управляющей компании «УКНД-Златоуст».