В Петербурге мать случайно отравила сына, перепутав таблетки с нурофеном

В Санкт-Петербурге подросток был госпитализирован с признаками отравления после того, как его мать по ошибке дала ему неизвестные таблетки, приняв их за обезболивающий препарат нурофен. Об этом пишет 78.ru.
«Подросток пожаловался на слабость утром 25 февраля. Мама достала из косметички таблетки, решив, что это нурофен, и дала их сыну», — пишет 78.ru. После приема шести таблеток мальчик быстро заснул, но вскоре у него начались проблемы со здоровьем.
Мать пыталась разбудить сына, но безуспешно. Когда подросток наконец проснулся, у него произошло произвольное мочеиспускание — явный признак неправильного воздействия принятых веществ. Мама немедленно отвезла его в больницу, где врачи подтвердили отравление лекарственными препаратами. На данный момент подросток находится в больнице в состоянии средней тяжести.
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