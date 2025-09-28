Польша подняла в небо истребители из-за якобы российской активности на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВВС Польши подняли в небо истребители
ВВС Польши подняли в небо истребители Фото:

Польские военные задействовали истребители из-за якобы активности российской авиации у границ Украины. Об этом сообщили в оперативном командовании родов Вооруженных сил Польши.

«Внимание. В связи с активностью <...> Российской Федерации <...> началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — написали на официальной странице ведомства в соцсети Х.

В последнее время польские военные регулярно размещают подобные сообщения. Как правило, такие публикации совпадают с объявлением воздушной тревоги на территории Украины. При этом, по информации Steigan, НАТО рассматривает возможность задействовать Польшу в качестве прифронтового государства в случае эскалации конфликта с Россией, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польские военные задействовали истребители из-за якобы активности российской авиации у границ Украины. Об этом сообщили в оперативном командовании родов Вооруженных сил Польши. «Внимание. В связи с активностью <...> Российской Федерации <...> началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — написали на официальной странице ведомства в соцсети Х. В последнее время польские военные регулярно размещают подобные сообщения. Как правило, такие публикации совпадают с объявлением воздушной тревоги на территории Украины. При этом, по информации Steigan, НАТО рассматривает возможность задействовать Польшу в качестве прифронтового государства в случае эскалации конфликта с Россией, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...