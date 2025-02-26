В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Антоном Гавшиным

В Пермском крае простятся с рядовым мотострелкового отделения Антоном Гавшиным. Боец погиб в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины 26 февраля 2024 года, сообщила администрация Верещагинского округа.
«Тяжелые вести с передовой. В ходе спецоперации погиб Антон Сергеевич Гавшин. Администрация Верещагинского округа выражает искренние соболезнования всем родным и близким. Скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Погибший боец родился 11 апреля 2000 года в поселке Кез. После школы он учился в многопрофильном техникуме Нытвы по специальности «электрогазосварщик». Прощание состоится 27 февраля с 10.00 в селе Сепыч. В 11.30 начнется траурный митинг.
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