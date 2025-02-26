26 февраля 2025

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Антоном Гавшиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с бойцом пройдет 27 февраля
Прощание с бойцом пройдет 27 февраля Фото:

В Пермском крае простятся с рядовым мотострелкового отделения Антоном Гавшиным.  Боец погиб в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины 26 февраля 2024 года, сообщила администрация Верещагинского округа.

«Тяжелые вести с передовой. В ходе спецоперации погиб Антон Сергеевич Гавшин. Администрация Верещагинского округа выражает искренние соболезнования всем родным и близким. Скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Погибший боец родился 11 апреля 2000 года в поселке Кез. После школы он учился в многопрофильном техникуме Нытвы по специальности «электрогазосварщик». Прощание состоится 27 февраля с 10.00 в селе Сепыч. В 11.30 начнется траурный митинг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае простятся с рядовым мотострелкового отделения Антоном Гавшиным.  Боец погиб в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины 26 февраля 2024 года, сообщила администрация Верещагинского округа. «Тяжелые вести с передовой. В ходе спецоперации погиб Антон Сергеевич Гавшин. Администрация Верещагинского округа выражает искренние соболезнования всем родным и близким. Скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Погибший боец родился 11 апреля 2000 года в поселке Кез. После школы он учился в многопрофильном техникуме Нытвы по специальности «электрогазосварщик». Прощание состоится 27 февраля с 10.00 в селе Сепыч. В 11.30 начнется траурный митинг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...