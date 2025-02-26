26 февраля 2025

Пермякам рассказали, как спастись от опасного вируса

Пермский Роспотребнадзор: специфической терапии от метапневмовируса нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Заболевание по симптомам схоже с ОРВИ: насморк, кашель, температура, затруднённое дыхание
Заболевание по симптомам схоже с ОРВИ: насморк, кашель, температура, затруднённое дыхание Фото:

Роспотребнадзор по Пермскому краю рассказал о профилактике метапневмовируса. По словам специалистов, специфической терапии от этой инфекции на сегодняшний день не существует. Заболевание по симптомам схоже с ОРВИ: насморк, кашель, температура, затруднённое дыхание.

«Необходимо соблюдать простые, но эффективные правила, поскольку передача вируса происходит воздушно-капельным путём. Например, мыть руки, особенно после посещения общественных мест. Также избегать контактов с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний. Необходимо регулярно убираться и дезинфицировать поверхности. Обращаться за медпомощью при появлении симптомов», — пояснили специалисты ведомства на официальном сайте.

По данным статистики, сейчас в Прикамье наблюдается увеличение доли вирусов гриппа, преимущественно вирусов гриппа A(H1N1). А также активно циркулируют риновирусы и сезонные коронавирусы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае выявили первые случаи заражения опасным вирусом. За период с 17 по 23 февраля 2025 года метапневмовирус обнаружили у четырех человек.

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Роспотребнадзор по Пермскому краю рассказал о профилактике метапневмовируса. По словам специалистов, специфической терапии от этой инфекции на сегодняшний день не существует. Заболевание по симптомам схоже с ОРВИ: насморк, кашель, температура, затруднённое дыхание. «Необходимо соблюдать простые, но эффективные правила, поскольку передача вируса происходит воздушно-капельным путём. Например, мыть руки, особенно после посещения общественных мест. Также избегать контактов с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний. Необходимо регулярно убираться и дезинфицировать поверхности. Обращаться за медпомощью при появлении симптомов», — пояснили специалисты ведомства на официальном сайте. По данным статистики, сейчас в Прикамье наблюдается увеличение доли вирусов гриппа, преимущественно вирусов гриппа A(H1N1). А также активно циркулируют риновирусы и сезонные коронавирусы. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае выявили первые случаи заражения опасным вирусом. За период с 17 по 23 февраля 2025 года метапневмовирус обнаружили у четырех человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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