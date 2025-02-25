В Пермском крае выявили первые случаи заражения опасным вирусом

В Пермском крае у четырех человек выявили метапневмовирус
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Метапневмовирус является очень заразным. Чаще всего передается воздушно-капельным путем
Метапневмовирус является очень заразным. Чаще всего передается воздушно-капельным путем Фото:

В Прикамье у четырех человек выявили метапневмовирус. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга циркулирующих в регионе вирусов.

«За период с 17 по 23 февраля 2025 года метапневмовирус обнаружили в Пермском крае впервые за весь эпидемический сезон. Но речь все-таки пока идет о единичных случаях», — рассказала perm.aif.ru завкафедрой эпидемиологии ПГМУ, заслуженный деятель науки РФ Ирина Фельдблюм.

По данным профессора, метапневмовирус — это не новое явление. Его открытие состоялось более 20 лет назад. При этом он является очень заразным. Чаще всего передается воздушно-капельным и реже бытовым путем.

По данным Роспотребнадзора, симптомы метапневмовируса схожи с ОРВИ и гриппом. К ним относятся: насморк, заложенность носа, кашель, боль в горле, температура до 38 °C, утомляемость, слабость. В некоторых случаях возможны хрипы, затрудненное дыхание и одышка. Примерно у пятой части пациентов бывает поражение ЖКТ.

В группе риска — дети и пожилое население. Например, у грудничков метапневмовирус может привести к тяжелому бронхиолиту или вирусной пневмонии. А у пожилых людей и лиц с хроническими болезнями вирус нередко вызывает обострение уже имеющихся недугов.

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В Прикамье у четырех человек выявили метапневмовирус. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга циркулирующих в регионе вирусов. «За период с 17 по 23 февраля 2025 года метапневмовирус обнаружили в Пермском крае впервые за весь эпидемический сезон. Но речь все-таки пока идет о единичных случаях», — рассказала perm.aif.ru завкафедрой эпидемиологии ПГМУ, заслуженный деятель науки РФ Ирина Фельдблюм. По данным профессора, метапневмовирус — это не новое явление. Его открытие состоялось более 20 лет назад. При этом он является очень заразным. Чаще всего передается воздушно-капельным и реже бытовым путем. По данным Роспотребнадзора, симптомы метапневмовируса схожи с ОРВИ и гриппом. К ним относятся: насморк, заложенность носа, кашель, боль в горле, температура до 38 °C, утомляемость, слабость. В некоторых случаях возможны хрипы, затрудненное дыхание и одышка. Примерно у пятой части пациентов бывает поражение ЖКТ. В группе риска — дети и пожилое население. Например, у грудничков метапневмовирус может привести к тяжелому бронхиолиту или вирусной пневмонии. А у пожилых людей и лиц с хроническими болезнями вирус нередко вызывает обострение уже имеющихся недугов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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