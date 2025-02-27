Франция напрашивается на переговоры США и Украины по ресурсам

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что президент страны Эммануэль Макрон направил его на переговоры с Украиной по поводу полезных ископаемых. Также Лекорню выразил обеспокоенность по поводу отсутствия Европы и Украины в переговорном процессе по последствиям украинского конфликта.
«Мы видим, как Европа исчезает из поля обсуждения итогов конфликта на Украине, и украинцы тоже. <...> Мы не ищем возмещения (из-за отсутствия Франции как участника переговорного процесса — прим. URA.RU). Эммануэль Макрон попросил меня также вступить в переговоры с украинцами [по вопросу полезных ископаемых]», — заявил Лекорню для Franceinfo. Он отметил, что ведет эти переговоры с октября 2024 года.
Ранее сообщалось, что власти Вашингтона и Киева ведут активные переговоры по подписанию соглашения об украинских полезных ископаемых, которые привлекли внимание президента США Дональда Трампа в начале февраля 2025 года. Изначально президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к заключению данной сделки, однако позднее от нее отказался. Тем не менее, украинское правительство одобрило создание инвестиционного фонда для восстановления страны в рамках сотрудничества со Штатами, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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