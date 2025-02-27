Телеведущая Ольга Бузова вместе с командой КВН «Уездный город» записала видеообращение в поддержку бойцов батальона «Южноуралец», находящихся в зоне СВО. Депутат Госдумы РФ партии ЛДПР от Челябинской области Станислав Наумов поделился пожеланиями звезд в своем telegram-канале, отметив, что это стало «эхом» прошедшего форума «Плечом к плечу. За Русскую победу!».
«Дорогие парни, дорогие наши седьмой ОБС „Южноуралец“, позвольте передать вам низкий поклон и пламенный привет от всего коллектива спектакля „Мужчина нарасхват“. Мы очень любим вас, гордимся и благодарны вам за то, что вы делаете. Берегите себя, вас очень ждут дома! И помните, у каждого времени свои герои», — говорится в обращении.
По словам депутата, по заявке командира батальона были переданы необходимые лекарства. Также Наумов выразил благодарность отечественным фармпроизводителям за помощь. Он добавил, что является «тайным поклонником достойных спектаклей», намекая на талант Бузовой и участников «Уездного города», играющих в спектакле «Мужчина нарасхват».
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