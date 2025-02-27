27 февраля 2025

Бузова и «Уездный город» поддержали челябинских бойцов душевным обращением. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бузова выразила благодарность челябинским бойцам СВО
Бузова выразила благодарность челябинским бойцам СВО Фото:

Телеведущая Ольга Бузова вместе с командой КВН «Уездный город» записала видеообращение в поддержку бойцов батальона «Южноуралец», находящихся в зоне СВО. Депутат Госдумы РФ партии ЛДПР от Челябинской области Станислав Наумов поделился пожеланиями звезд в своем telegram-канале, отметив, что это стало «эхом» прошедшего форума «Плечом к плечу. За Русскую победу!».

«Дорогие парни, дорогие наши седьмой ОБС „Южноуралец“, позвольте передать вам низкий поклон и пламенный привет от всего коллектива спектакля „Мужчина нарасхват“. Мы очень любим вас, гордимся и благодарны вам за то, что вы делаете. Берегите себя, вас очень ждут дома! И помните, у каждого времени свои герои», — говорится в обращении.

По словам депутата, по заявке командира батальона были переданы необходимые лекарства. Также Наумов выразил благодарность отечественным фармпроизводителям за помощь. Он добавил, что является «тайным поклонником достойных спектаклей», намекая на талант Бузовой и участников «Уездного города», играющих в спектакле «Мужчина нарасхват».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телеведущая Ольга Бузова вместе с командой КВН «Уездный город» записала видеообращение в поддержку бойцов батальона «Южноуралец», находящихся в зоне СВО. Депутат Госдумы РФ партии ЛДПР от Челябинской области Станислав Наумов поделился пожеланиями звезд в своем telegram-канале, отметив, что это стало «эхом» прошедшего форума «Плечом к плечу. За Русскую победу!». «Дорогие парни, дорогие наши седьмой ОБС „Южноуралец“, позвольте передать вам низкий поклон и пламенный привет от всего коллектива спектакля „Мужчина нарасхват“. Мы очень любим вас, гордимся и благодарны вам за то, что вы делаете. Берегите себя, вас очень ждут дома! И помните, у каждого времени свои герои», — говорится в обращении. По словам депутата, по заявке командира батальона были переданы необходимые лекарства. Также Наумов выразил благодарность отечественным фармпроизводителям за помощь. Он добавил, что является «тайным поклонником достойных спектаклей», намекая на талант Бузовой и участников «Уездного города», играющих в спектакле «Мужчина нарасхват».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...