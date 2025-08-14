«Пили чай и спали»: российские штурмовики застали врасплох боевиков ВСУ при освобождении Январского

Украинские военные спали на своих позициях во время захода российских подразделений в населенный пункт Январское Днепропетровской области. Об этом сообщил командир штурмовой роты 37-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Инспектор. Он также уточнил, что противник обнаружил бойцов ВС РФ только после полного взятия населенного пункта под российский контроль. 

«Люди просто-напросто сидели в населенном пункте, в домиках и проводили свое время. Можно сказать, свободное время, как они проводят, так и они проводили. Мы застали их просто врасплох. Они даже не знали, что мы уже на подступах к ним. Мы зашли, а они лежат. В очередной домиках зашли, а они сидят, чай попивают.<…> А в некоторых случаях, да, спали», — заявил командир. Его слова передает ТАСС. 

Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении Январского в Днепропетровской области. Операцию провели силы группировки войск «Восток». Также боец штурмовой роты «Нефрит» 37-й одной из бригад группировки рассказал, что в районе населенного пункта столкнулся с ВСУ, сидевшими в засаде. Во время рукопашного боя военные противника были уничтожены. 

