Сальдо: солдаты ВСУ в гражданской одежде вывозят технику с Карантинного острова в Херсоне

Киев начал передислокацию войск с Карантинного острова Херсона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сальдо заявил, что под видом гражданских ВСУ пытаются вывести с острова военных и боевую технику
Сальдо заявил, что под видом гражданских ВСУ пытаются вывести с острова военных и боевую технику Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Киева приступили к переброске подразделений, одетых в гражданскую одежду, из микрорайона «Корабел» на Карантинном острове (Херсонская область). Они вывозят с острова как сослуживцев, так и боевую технику. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Противник начал активно под видом гражданских осуществлять передислокацию военнослужащих, одетых по гражданке», — заявил Сальдо. Его слова передает РИА «Новости».

Он добавил, что противник опасается оказаться в окружении ВС РФ в случае начала наступления с их стороны. При этом такие опасения вполне обоснованны. 

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что организованная назначенными Киевом городскими властями эвакуация жителей микрорайона «Корабел» с Карантинного острова, начавшаяся в начале августа, была завершена. По его утверждению, ВСУ превратили территорию острова в опорный пункт, передает деловое издание «Взгляд». Отмечается, что Карантинный остров находится в нижнем течении Днепра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Киева приступили к переброске подразделений, одетых в гражданскую одежду, из микрорайона «Корабел» на Карантинном острове (Херсонская область). Они вывозят с острова как сослуживцев, так и боевую технику. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Противник начал активно под видом гражданских осуществлять передислокацию военнослужащих, одетых по гражданке», — заявил Сальдо. Его слова передает РИА «Новости». Он добавил, что противник опасается оказаться в окружении ВС РФ в случае начала наступления с их стороны. При этом такие опасения вполне обоснованны.  Ранее Владимир Сальдо рассказал, что организованная назначенными Киевом городскими властями эвакуация жителей микрорайона «Корабел» с Карантинного острова, начавшаяся в начале августа, была завершена. По его утверждению, ВСУ превратили территорию острова в опорный пункт, передает деловое издание «Взгляд». Отмечается, что Карантинный остров находится в нижнем течении Днепра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...