Вынесен приговор инспектору МЧС по делу о пожаре в Кемерове, где погибли 23 человека

Суд вынес приговор инспектору МЧС Плета по делу о пожаре в приюте в Кемерове
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Романа Плета приговорили к четырем годам по делу о пожаре
Романа Плета приговорили к четырем годам по делу о пожаре Фото:

Суд приговорил к четырем годам колонии-поселения инспектора МЧС Романа Плета. Его обвинили в халатности по делу о пожаре в приюте в Кемерове, где погибли 23 человека. Об этом сообщает ТАСС.

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Суд приговорил к четырем годам колонии-поселения инспектора МЧС Романа Плета. Его обвинили в халатности по делу о пожаре в приюте в Кемерове, где погибли 23 человека. Об этом сообщает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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