Вынесен приговор инспектору МЧС по делу о пожаре в Кемерове, где погибли 23 человека

Романа Плета приговорили к четырем годам по делу о пожаре
Суд приговорил к четырем годам колонии-поселения инспектора МЧС Романа Плета. Его обвинили в халатности по делу о пожаре в приюте в Кемерове, где погибли 23 человека. Об этом сообщает ТАСС.
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