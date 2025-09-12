Пулково возобновило вылет самолетов после плана «Ковер»

В Пулково снова принимают и выпускают самолеты
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Спустя несколько часов в международном аэропорту Пулково сняли временные ограничена на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Их вводили для обеспечения безопасности граждан в связи с ночной атакой дронов ВСУ. 

«Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов на выпуск», — заявил Кореняко в telegram-канале. Ограничения были сняты по согласованию с соответствующими органами.

По состоянию на 07:00 (по мск) в воздушной гавани на вылет задерживался 21 авиарейс, отменено — 14. На прилет задержанных рейсов не фиксировалось, а отмененных насчитывалось 14 штук.

