Белоусов обратился с важными словами к российским бойцам

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность командованию и личному составу 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение задач по освобождению населенного пункта Андреевка в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует военное ведомство.
«Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Андреевка ДНР», — сообщается в telegram-канале министерства. Данный населенный пункт был зачищен ВС РФ от украинских сил несколько часов назад.
Незадолго до этого, в День Защитника Отечества, Белоусов обратился к 39-й гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригаде и 1472-му гвардейскому мотострелковому полку. Он выразил слова благодарности за освобождение села Улаклы (ДНР). Министр обороны нередко лично обращается к подразделениям ВС РФ.
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