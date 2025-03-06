Белоусов обратился с важными словами к российским бойцам

Белоусов поблагодарил командование ВС РФ за освобождение Андреевки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Белоусов поблагодарил солдат за освобождение Андреевки в ДНР
Андрей Белоусов поблагодарил солдат за освобождение Андреевки в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность командованию и личному составу 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение задач по освобождению населенного пункта Андреевка в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует военное ведомство. 

«Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Андреевка ДНР», — сообщается в telegram-канале министерства. Данный населенный пункт был зачищен ВС РФ от украинских сил несколько часов назад.

Незадолго до этого, в День Защитника Отечества, Белоусов обратился к 39-й гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригаде и 1472-му гвардейскому мотострелковому полку. Он выразил слова благодарности за освобождение села Улаклы (ДНР). Министр обороны нередко лично обращается к подразделениям ВС РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность командованию и личному составу 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение задач по освобождению населенного пункта Андреевка в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует военное ведомство.  «Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Андреевка ДНР», — сообщается в telegram-канале министерства. Данный населенный пункт был зачищен ВС РФ от украинских сил несколько часов назад. Незадолго до этого, в День Защитника Отечества, Белоусов обратился к 39-й гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригаде и 1472-му гвардейскому мотострелковому полку. Он выразил слова благодарности за освобождение села Улаклы (ДНР). Министр обороны нередко лично обращается к подразделениям ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...