Белоусов обратился со срочным заявлением к гвардейцам

Белоусов поблагодарил гвардейцев за освобождение села Улаклы
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Белоусов указал на успешное выполнение боевых задач военнослужащими РФ
Белоусов указал на успешное выполнение боевых задач военнослужащими РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригаде и 1472-му гвардейскому мотострелковому полку за освобождение села Улаклы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады и 1472-го гвардейского мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Улаклы», — говорится в сообщении МО РФ в telegram-канале. В обращении Белоусов отметил успешное выполнение боевых задач.

Ранее ВС РФ завершили освобождение населенных пунктов Улаклы и Новоандреевка в ДНР. В ходе операции было эвакуировано примерно десять мирных жителей из деревни Улаклы, которые находились под обстрелами со стороны ВСУ. Процесс эвакуации длился более одних суток и проходил на фоне нападений с использованием дронов и артиллерийских обстрелов, передает «Царьград». 

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Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригаде и 1472-му гвардейскому мотострелковому полку за освобождение села Улаклы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады и 1472-го гвардейского мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Улаклы», — говорится в сообщении МО РФ в telegram-канале. В обращении Белоусов отметил успешное выполнение боевых задач. Ранее ВС РФ завершили освобождение населенных пунктов Улаклы и Новоандреевка в ДНР. В ходе операции было эвакуировано примерно десять мирных жителей из деревни Улаклы, которые находились под обстрелами со стороны ВСУ. Процесс эвакуации длился более одних суток и проходил на фоне нападений с использованием дронов и артиллерийских обстрелов, передает «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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