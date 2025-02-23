Белоусов обратился со срочным заявлением к гвардейцам

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригаде и 1472-му гвардейскому мотострелковому полку за освобождение села Улаклы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады и 1472-го гвардейского мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Улаклы», — говорится в сообщении МО РФ в telegram-канале. В обращении Белоусов отметил успешное выполнение боевых задач.
Ранее ВС РФ завершили освобождение населенных пунктов Улаклы и Новоандреевка в ДНР. В ходе операции было эвакуировано примерно десять мирных жителей из деревни Улаклы, которые находились под обстрелами со стороны ВСУ. Процесс эвакуации длился более одних суток и проходил на фоне нападений с использованием дронов и артиллерийских обстрелов, передает «Царьград».
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