«Столики бронировали за месяц»: в топовых ресторанах ХМАО возник небывалый ажиотаж перед 8 Марта

Жители ХМАО устроили небывалый ажиотаж в ресторанах перед 8 Марта — бронировать места начали еще за месяц. В некоторых заведениях и вовсе пришлось ввести ограничение на пребывание в праздничный день. URA.RU выяснило, где еще можно заказать последние столики.
В таких топовых сургутских ресторанах, как «Угли», Pivino и Pinzeria by Bontempi, бронь на 8 Марта уже кончилась. Последние два столика на дневное время можно успеть занять в Veranda, а на поздний вечер — в «ЮжанеГорожане». «В этом году столы начали бронировать сильно заранее. Пришлось даже дополнительный зал освобождать. В выходные и в праздники также действует ограничение по времени — на маленькую компанию не более 2-2,5 часа», — сообщили корреспонденту агентства в одном из перечисленных заведений.
В Ханты-Мансийске в «Диван-Сарае», IL Патио и Brorestobar также нет свободных столиков в праздничный выходной, но забронировать место можно на 9 марта. В Нижневартовске столики есть в «Меридиане». Еще один после девяти вечера — в Vasilchuki Chaihona №1. В «Хочу Пури» 8 марта попасть уже не получится — все занято.
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