Премьер Катара оценил усилия Трампа по Украине

Премьер Катара: Действия Трампа по Украине являются правильными

08 марта 2025 в 04:26 Размер текста - 17 +

Переговорный процесс по Украине идет в верном направлении Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Соединенные Штаты идут в верном направлении, прилагая усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. Он должен закончиться мирно с соблюдением интересов и Москвы, и Киева. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. «Если посмотреть на недавние действия президента Трампа вместе с королевством Саудовской Аравией по урегулированию конфликта на Украине, я думаю, что это верное направление. Предпринимаемые шаги являются правильными», — отметил Аль Тани в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кроме того, Аль Тани рассказал о попытках Катара играть роль посредника в этом конфликте. Особенно в возврате российских и украинских детей в их семьи, а также в части энергетической инфраструктуры. Как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти полностью прекратят помощь Украине, если Киев не проявит готовности к урегулированию конфликта с РФ. По мнению политика, с Украиной взаимодействовать сложнее, чем с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты идут в верном направлении, прилагая усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. Он должен закончиться мирно с соблюдением интересов и Москвы, и Киева. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. «Если посмотреть на недавние действия президента Трампа вместе с королевством Саудовской Аравией по урегулированию конфликта на Украине, я думаю, что это верное направление. Предпринимаемые шаги являются правильными», — отметил Аль Тани в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кроме того, Аль Тани рассказал о попытках Катара играть роль посредника в этом конфликте. Особенно в возврате российских и украинских детей в их семьи, а также в части энергетической инфраструктуры. Как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти полностью прекратят помощь Украине, если Киев не проявит готовности к урегулированию конфликта с РФ. По мнению политика, с Украиной взаимодействовать сложнее, чем с Россией.