07 марта 2025

Премьер Катара оценил усилия Трампа по Украине

Премьер Катара: Действия Трампа по Украине являются правильными
© Служба новостей «URA.RU»
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Восьмой общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста». Екатеринбург, совещание, обсуждение, чиновник, микрофон, переговоры, бизнесмен, заседание, ручка в руке
Переговорный процесс по Украине идет в верном направлении Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соединенные Штаты идут в верном направлении, прилагая усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. Он должен закончиться мирно с соблюдением интересов и Москвы, и Киева. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

«Если посмотреть на недавние действия президента Трампа вместе с королевством Саудовской Аравией по урегулированию конфликта на Украине, я думаю, что это верное направление. Предпринимаемые шаги являются правильными», — отметил Аль Тани в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Кроме того, Аль Тани рассказал о попытках Катара играть роль посредника в этом конфликте. Особенно в возврате российских и украинских детей в их семьи, а также в части энергетической инфраструктуры.

Как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти полностью прекратят помощь Украине, если Киев не проявит готовности к урегулированию конфликта с РФ. По мнению политика, с Украиной взаимодействовать сложнее, чем с Россией.

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Соединенные Штаты идут в верном направлении, прилагая усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. Он должен закончиться мирно с соблюдением интересов и Москвы, и Киева. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. «Если посмотреть на недавние действия президента Трампа вместе с королевством Саудовской Аравией по урегулированию конфликта на Украине, я думаю, что это верное направление. Предпринимаемые шаги являются правильными», — отметил Аль Тани в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кроме того, Аль Тани рассказал о попытках Катара играть роль посредника в этом конфликте. Особенно в возврате российских и украинских детей в их семьи, а также в части энергетической инфраструктуры. Как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти полностью прекратят помощь Украине, если Киев не проявит готовности к урегулированию конфликта с РФ. По мнению политика, с Украиной взаимодействовать сложнее, чем с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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