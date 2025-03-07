07 марта 2025

В ХМАО ушел из жизни известный юрист Алексей Редькин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Редькин скончался вечером 7 марта
Алексей Редькин скончался вечером 7 марта Фото:

В ХМАО 7 марта скончался известный адвокат и член общественной палаты округа Алексей Редькин. О его смерти URA.RU сообщили в окружении мужчины.

«Он скончался вечером 7 марта на даче, когда чистил снег. Хотя вообще ничего не предвещало, но неожиданно прихватило сердце», — рассказали URA.RU в окружении Редькина.

Алексей Редькин был членом общественной палаты ХМАО, руководил Центром правовой поддержки «Югорский Советник», выступал экспертом по юридическим вопросам в СМИ. Также Алексей Редькин год проработал начальником управления по работе с поселениями и связям с общественностью в администрации Сургутского района. Был руководителем нескольких проектов, победивших на конкурсе грантов губернатора ХМАО. 

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В ХМАО 7 марта скончался известный адвокат и член общественной палаты округа Алексей Редькин. О его смерти URA.RU сообщили в окружении мужчины. «Он скончался вечером 7 марта на даче, когда чистил снег. Хотя вообще ничего не предвещало, но неожиданно прихватило сердце», — рассказали URA.RU в окружении Редькина. Алексей Редькин был членом общественной палаты ХМАО, руководил Центром правовой поддержки «Югорский Советник», выступал экспертом по юридическим вопросам в СМИ. Также Алексей Редькин год проработал начальником управления по работе с поселениями и связям с общественностью в администрации Сургутского района. Был руководителем нескольких проектов, победивших на конкурсе грантов губернатора ХМАО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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