В ХМАО ушел из жизни известный юрист Алексей Редькин

В ХМАО 7 марта скончался известный адвокат и член общественной палаты округа Алексей Редькин. О его смерти URA.RU сообщили в окружении мужчины.
«Он скончался вечером 7 марта на даче, когда чистил снег. Хотя вообще ничего не предвещало, но неожиданно прихватило сердце», — рассказали URA.RU в окружении Редькина.
Алексей Редькин был членом общественной палаты ХМАО, руководил Центром правовой поддержки «Югорский Советник», выступал экспертом по юридическим вопросам в СМИ. Также Алексей Редькин год проработал начальником управления по работе с поселениями и связям с общественностью в администрации Сургутского района. Был руководителем нескольких проектов, победивших на конкурсе грантов губернатора ХМАО.
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