Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Францию в несоблюдении договоренностей, касающихся Украины, заявив, что со стороны этого государства было много лжи. По его словам, французские власти игнорировали серьезное отношение к минским соглашениям.
«Лжи было много со стороны Франции, ведь мы помним заявление [члена Заксобрания Франции Франсуа] Олланда, когда он говорил о том, что, собственно, к минским договоренностям никто серьезно и не относился», — сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента.
По словам представителя Кремля, все помнят, как в 2014 году французский министр иностранных дел Лоран Фабиус подписал документ, обеспечивающий гарантии политического будущего (на тот момент) президенту Украины Виктору Януковичу. Однако следом за этим событием произошел государственный переворот. Песков также подчеркнул, что текущий лидер Франции Эммануэль Макрон не упоминает о данных обстоятельствах.
Ранее подполковник Олег Иванников выразил мнение, что инициатива президента США Дональда Трампа о депортации 240 тысяч украинцев, которые въехали в Штаты по программам, введенным его предшественником Джо Байденом, может спровоцировать серьезные общественные волнения в Украине, сравнимые с событиями Майдана. По словам эксперта, такие действия Трампа способны привести к «новому Майдану».
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