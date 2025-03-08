Реализация планов президента США Дональда Трампа по депортации 240 тысяч украинцев, которые прибыли в страну по программам, установленным его предшественником Джо Байденом, может привести к «новому Майдану» на Украине. Об этом сообщил кандидат исторических наук, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников.
«В случае депортации 240 тысяч украинцев на родину, это целая разъяренная армия, которая способна снести режим [украинского лидера Владимира] Зеленского, устроить Майдан и буквально разорвать на куски весь Офис президента, так как она уже побывала в Соединенных Штатах, вкусила американскую демократию. И возвращение на родину для таких украинцев уже неприемлемо», — рассказал Иванников в беседе с aif.ru.
По мнению историка, украинский лидер должен был бы предпринимать меры для предотвращения депортации, учитывая возможные последствия. Однако, по словам Иванникова, действия Зеленского пока что не способствуют решению этой проблемы.
Ранее Reuters сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа планирует аннулировать временный правовой статус для приблизительно 240 тысяч граждан Украины, которые покинули свою страну. Это решение будет принято в апреле и явно контрастирует с подходом предыдущего президента Джо Байдена, чья администрация оказывала значительную поддержку украинским беженцам. По данным СМИ, правительство США прекратило прием заявлений от украинцев, которым было разрешено въехать в страну во времена Байдена.
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