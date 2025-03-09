Назван размер среднемесячной зарплаты пермяков

С января по декабрь 2024 года среднемесячная начисленная зарплата в Пермском крае достигла 73,2 тысячи рублей. Это почти на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
«С учетом индекса потребительских цен, реальная начисленная заработная плата за этот период показала рост на 8,1%. Таким образом, покупательская способность заработной платы также увеличилась», — следует из данных Пермьстата, опубликованных на сайте ведомства.
Согласно статистике, самые высокие зарплаты в 2024 году были у специалистов в сфере добычи полезных ископаемых — 107,9 тысяч рублей в месяц. Рост составил 119%. У работников в отрасли «Информация и связь» зарплаты составили 107,6 тысяч рублей (113%).
Самые низкие доходы продемонстрировала сфера гостиничного дела и общепита. Персонал там получал в среднем 42,2 тысячи рублей в месяц. Немногим больше получали риелторы — ежемесячно всего около 44,7 тысячи рублей.
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