09 марта 2025

Назван размер среднемесячной зарплаты пермяков

Среднемесячная зарплата в Пермском крае достигла 73,2 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые низкие доходы продемонстрировала сфера гостиничного дела и общепита
Самые низкие доходы продемонстрировала сфера гостиничного дела и общепита Фото:

С января по декабрь 2024 года среднемесячная начисленная зарплата в Пермском крае достигла 73,2 тысячи рублей. Это почти на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«С учетом индекса потребительских цен, реальная начисленная заработная плата за этот период показала рост на 8,1%. Таким образом, покупательская способность заработной платы также увеличилась», — следует из данных Пермьстата, опубликованных на сайте ведомства.

Согласно статистике, самые высокие зарплаты в 2024 году были у специалистов в сфере добычи полезных ископаемых — 107,9 тысяч рублей в месяц. Рост составил 119%. У работников в отрасли «Информация и связь» зарплаты составили 107,6 тысяч рублей (113%).

Самые низкие доходы продемонстрировала сфера гостиничного дела и общепита. Персонал там получал в среднем 42,2 тысячи рублей в месяц. Немногим больше получали риелторы — ежемесячно всего около 44,7 тысячи рублей.

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С января по декабрь 2024 года среднемесячная начисленная зарплата в Пермском крае достигла 73,2 тысячи рублей. Это почти на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года. «С учетом индекса потребительских цен, реальная начисленная заработная плата за этот период показала рост на 8,1%. Таким образом, покупательская способность заработной платы также увеличилась», — следует из данных Пермьстата, опубликованных на сайте ведомства. Согласно статистике, самые высокие зарплаты в 2024 году были у специалистов в сфере добычи полезных ископаемых — 107,9 тысяч рублей в месяц. Рост составил 119%. У работников в отрасли «Информация и связь» зарплаты составили 107,6 тысяч рублей (113%). Самые низкие доходы продемонстрировала сфера гостиничного дела и общепита. Персонал там получал в среднем 42,2 тысячи рублей в месяц. Немногим больше получали риелторы — ежемесячно всего около 44,7 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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