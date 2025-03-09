09 марта 2025

Екатеринбуржца обвинили в создании террористической ячейки

© Служба новостей «URA.RU»
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Павла Свеженцева скоро начнут судить Фото:

Силовики обвинили екатеринбуржца Павла Свеженцева в создании террористической ячейки. По версии следствия, мужчина состоял в канале, в котором обсуждали подготовку к терактам. Подробности рассказал источник URA.RU.

«Свеженцев призывал к отделению нескольких областей от России. Он хотел создать свою независимую республику. Его уголовное дело уже поступило в военный суд Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства.

Свеженцева задержали летом 2023 года. Следствие считает, что он связался с украинским террористическим сообществом. И планировал создать формирование для ведения боевых действий с целью «освобождения Урала». Кроме того, Свеженцев администрировал telegram-канал «Уральская Республика» (движение запрещено в РФ как террористическое). В публикациях он призывал к поджогам полицейских авто и терактам.

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Силовики обвинили екатеринбуржца Павла Свеженцева в создании террористической ячейки. По версии следствия, мужчина состоял в канале, в котором обсуждали подготовку к терактам. Подробности рассказал источник URA.RU. «Свеженцев призывал к отделению нескольких областей от России. Он хотел создать свою независимую республику. Его уголовное дело уже поступило в военный суд Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. Свеженцева задержали летом 2023 года. Следствие считает, что он связался с украинским террористическим сообществом. И планировал создать формирование для ведения боевых действий с целью «освобождения Урала». Кроме того, Свеженцев администрировал telegram-канал «Уральская Республика» (движение запрещено в РФ как террористическое). В публикациях он призывал к поджогам полицейских авто и терактам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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