Екатеринбуржца обвинили в создании террористической ячейки

10 марта 2025 в 14:20 Размер текста - 17 +

Павла Свеженцева скоро начнут судить Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Силовики обвинили екатеринбуржца Павла Свеженцева в создании террористической ячейки. По версии следствия, мужчина состоял в канале, в котором обсуждали подготовку к терактам. Подробности рассказал источник URA.RU. «Свеженцев призывал к отделению нескольких областей от России. Он хотел создать свою независимую республику. Его уголовное дело уже поступило в военный суд Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. Свеженцева задержали летом 2023 года. Следствие считает, что он связался с украинским террористическим сообществом. И планировал создать формирование для ведения боевых действий с целью «освобождения Урала». Кроме того, Свеженцев администрировал telegram-канал «Уральская Республика» (движение запрещено в РФ как террористическое). В публикациях он призывал к поджогам полицейских авто и терактам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики обвинили екатеринбуржца Павла Свеженцева в создании террористической ячейки. По версии следствия, мужчина состоял в канале, в котором обсуждали подготовку к терактам. Подробности рассказал источник URA.RU. «Свеженцев призывал к отделению нескольких областей от России. Он хотел создать свою независимую республику. Его уголовное дело уже поступило в военный суд Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. Свеженцева задержали летом 2023 года. Следствие считает, что он связался с украинским террористическим сообществом. И планировал создать формирование для ведения боевых действий с целью «освобождения Урала». Кроме того, Свеженцев администрировал telegram-канал «Уральская Республика» (движение запрещено в РФ как террористическое). В публикациях он призывал к поджогам полицейских авто и терактам.