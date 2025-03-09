Екатеринбуржца обвинили в создании террористической ячейки

Силовики обвинили екатеринбуржца Павла Свеженцева в создании террористической ячейки. По версии следствия, мужчина состоял в канале, в котором обсуждали подготовку к терактам. Подробности рассказал источник URA.RU.
«Свеженцев призывал к отделению нескольких областей от России. Он хотел создать свою независимую республику. Его уголовное дело уже поступило в военный суд Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства.
Свеженцева задержали летом 2023 года. Следствие считает, что он связался с украинским террористическим сообществом. И планировал создать формирование для ведения боевых действий с целью «освобождения Урала». Кроме того, Свеженцев администрировал telegram-канал «Уральская Республика» (движение запрещено в РФ как террористическое). В публикациях он призывал к поджогам полицейских авто и терактам.
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