Прокуратура настаивает на взыскании 920 тысяч рублей с экс-мэра в Пермском крае

Прокуратура продолжит добиваться взыскания с экс-мэра Чайковского округа Юрия Вострикова 920 тысяч рублей. Надзорное ведомство направило апелляцию на решение Чайковского райсуда, который ранее отказал городскому прокурору Алмазу Сакаеву в иске к Вострикову.
«Прокуратура направила апелляционное представление на решение Чайковского районного суда по иску к муниципальным властям и Юрию Вострикову. Жалоба поступила в конце февраля», — пишет Properm. В пресс-службе краевой прокуратуры указанную информацию подтвердили, уточнив, что апелляционная далоба была направлена в суд 28 февраля.
URA.RU рассказывало, что прокуратура оспаривает в суде получение Востриковым 920 тысяч рублей. Эти деньги экс-чиновник выплатил себе за хорошую работу с 2021 по 2023 годы. По мнению надзорного органа, премии доплаты были получены Востриковым незаконно.
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