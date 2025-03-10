Прокуратура настаивает на взыскании 920 тысяч рублей с экс-мэра в Пермском крае

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В Пермском крае новый виток борьбы прокуратуры с экс-мэром Чайковского Юрием Востриковым
В Пермском крае новый виток борьбы прокуратуры с экс-мэром Чайковского Юрием Востриковым Фото:

Прокуратура продолжит добиваться взыскания с экс-мэра Чайковского округа Юрия Вострикова 920 тысяч рублей. Надзорное ведомство направило апелляцию на решение Чайковского райсуда, который ранее отказал городскому прокурору Алмазу Сакаеву в иске к Вострикову.

«Прокуратура направила апелляционное представление на решение Чайковского районного суда по иску к муниципальным властям и Юрию Вострикову. Жалоба поступила в конце февраля», — пишет Properm. В пресс-службе краевой прокуратуры указанную информацию подтвердили, уточнив, что апелляционная далоба была направлена в суд 28 февраля.

URA.RU рассказывало, что прокуратура оспаривает в суде получение Востриковым 920 тысяч рублей. Эти деньги экс-чиновник выплатил себе за хорошую работу с 2021 по 2023 годы. По мнению надзорного органа, премии доплаты были получены Востриковым незаконно.

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Прокуратура продолжит добиваться взыскания с экс-мэра Чайковского округа Юрия Вострикова 920 тысяч рублей. Надзорное ведомство направило апелляцию на решение Чайковского райсуда, который ранее отказал городскому прокурору Алмазу Сакаеву в иске к Вострикову. «Прокуратура направила апелляционное представление на решение Чайковского районного суда по иску к муниципальным властям и Юрию Вострикову. Жалоба поступила в конце февраля», — пишет Properm. В пресс-службе краевой прокуратуры указанную информацию подтвердили, уточнив, что апелляционная далоба была направлена в суд 28 февраля. URA.RU рассказывало, что прокуратура оспаривает в суде получение Востриковым 920 тысяч рублей. Эти деньги экс-чиновник выплатил себе за хорошую работу с 2021 по 2023 годы. По мнению надзорного органа, премии доплаты были получены Востриковым незаконно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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