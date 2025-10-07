Бастрыкин заинтересовался ликвидацией троллейбусов в Березниках

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад после жалобы жителей Березников Пермского края на ликвидацию сети троллейбусов. Горожане не хотят прощаться с электрическим общественным транспортом и пожаловались на это.
«Жители Березников не согласны с ликвидацией троллейбусного движения в городе. Они обратились к главе СКР. Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки у главы пермского управления Дениса Головкина», — говорится в официальном сообщении, которое опубликовано в telegram-канале информационного центра СКР.
Отмечается, что жители Березников переживают за экологическую обстановку в городе. По их мнению, отказ от троллейбусов может негативно на ней сказаться. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате Следкома России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.