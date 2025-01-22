22 января 2025

Суд в Чайковском оставил бывшему мэру Вострикову полученные премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Востриков остался при деньгах
Юрий Востриков остался при деньгах Фото:

Прокуратура проиграла суд с бывшим главой Чайковского (Пермский край) Юрием Востриковым. Ведомство требовало, чтобы бывший чиновник вернул в бюджет премии, которые получил на посту мэра. Но суд в иске отказал.

«Судья Чайковского городского суда отказала городскому прокурору Алмазу Сакаеву в иске к бывшему главе Юрию Вострикову», — сообщает Properm.ru. Мотивировочная часть решения суда пока не готова. Стороны дело не комментируют.

Как рассказывало URA.RU, прокуратура обратилась в суд в августе 2024 года, потребовав, чтобы Востриков вернул премии, которые он получил за хорошую работу. По мнению ведомства, они были выплачены незаконно. Речь шла о сумме в 920 тысяч рублей.

Востриков покинул пост главы Чайковского городского округа в ноябре 2023 года. В 2022 году он вдвое повысил себе оклад — до 75 тысяч рублей в месяц. В 2020 году экс-глава Чайковского вошел в число самых высокооплачиваемых глав муниципалитетов Прикамья. Его годовой доход превысил восемь млн рублей.

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Прокуратура проиграла суд с бывшим главой Чайковского (Пермский край) Юрием Востриковым. Ведомство требовало, чтобы бывший чиновник вернул в бюджет премии, которые получил на посту мэра. Но суд в иске отказал. «Судья Чайковского городского суда отказала городскому прокурору Алмазу Сакаеву в иске к бывшему главе Юрию Вострикову», — сообщает Properm.ru. Мотивировочная часть решения суда пока не готова. Стороны дело не комментируют. Как рассказывало URA.RU, прокуратура обратилась в суд в августе 2024 года, потребовав, чтобы Востриков вернул премии, которые он получил за хорошую работу. По мнению ведомства, они были выплачены незаконно. Речь шла о сумме в 920 тысяч рублей. Востриков покинул пост главы Чайковского городского округа в ноябре 2023 года. В 2022 году он вдвое повысил себе оклад — до 75 тысяч рублей в месяц. В 2020 году экс-глава Чайковского вошел в число самых высокооплачиваемых глав муниципалитетов Прикамья. Его годовой доход превысил восемь млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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